Sferopulos posle poraza: Želeli smo, ali nismo mogli! Grka ozbiljno zabrinula povreda Nedovića

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos govorio je o razlozima teškog poraza svoje ekipe u ABA ligi.

Crvena zvezda je večeras pred svojim navijačima u Beogradskoj areni izgubila od Dubaija sa 107:92 u 16. kolu ABA lige, što im je treći poraz u regionalnom takmičenju ove sezone. Ujedno, srpskom šampionu je ovo prvi poraz sa primljenih preko sto poena u ABA ligi još od sezone 2021/22.

Očekivalo se da će Zvezda uspeti da se revanšira gostima iz Emirata za poraz na startu ovosezonskog takmičenja, ali su popularni "šeici" i ove večeri bili izuzetno šuterski raspoloženi.

Trener Sferopulos je posle meča istakao da njegov tim nije imao vremena da se pripremi za duel sa Dubaijem, jer je samo dva dana ranije igrao meč protiv Pariza u Evroligi.

- Ko god je gledao utakmicu, shvatio je da smo želeli, ali nismo mogli. Energetski smo bili u zaostatku u odnosu na rivala. Ovo je poraz za koji je zaslužan gust raspored. U petak smo igrali meč Evrolige, a onda smo imali samo jedan dan da se pripremimo za veoma zahtevnu utakmicu. Nije lako oporaviti se i biti spreman za novi meč u dva dana. Uslovi za dva tima su drugačiji. Čestitamo Dubaiju, odigrali su dobro. Mi nastavljamo dalje - rekao je Sferopulos na početku konferencije.

Otkrio grčki stručnjak i šta je sa Nemanjom Nedovićem, koji je u poslednjoj četvrtini napustio teren usled povrede.

- To je nešto što me dosta brine, sutra ćemo imati skener i videti koliko je ozbiljno. Znam da je mišić u pitanju - otkrio je Zvezdin trener.

Grk smatra da je glavni problem njegove ekipe nedostatak energije.

- Razlog je bila energija, već sam to rekao. Pariz nije regularna utakmica, sa njima morate mnogo da se potrošite. Za manje od 48 sati nemate puno energije da igrate još jednu takvu utakmicu. Oni su nas napadali, trčali jer su znali da je to njihova prednost. Mi smo želeli, to je bilo očigledno, borili smo se, ali nismo mogli - ponavio je Sferopulos i dodao:

- Nakon poraza moramo da nađemo greške i kako da budemo bolji, da nešto naučimo iz ovog poraza.

Autor: Snežana Milovanov