'ZNALA SAM DA ĆE DA BUDE TEŠKO' Olga blistala u prvom kolu, pa priznala: Ne znam koji je dan, ne mogu da se pohvatam...

“Ujela je za srce” Aranča Rus Olgu Danilović eliminacijom sa jedinog WTA turnira ikada održanog u Beogradu 2021., i od tada borbena Srpkinja ne zna za poraz protiv Holanđanke. Prošle jeseni joj je u Španiji “dozvolila” dva gema (6:2 6:0), dok je danas u Melburnu išlo malo teže protiv snažne Rus – ali sa predvidivim trijumfalnim epilogom za 6:4 6:4.

Prvi termin na terenu 14 nikada nije omiljen među teniserima, pogotovo kada je na delu tipično letnje australijsko jutro – što znači usijan teren i nabrekle i teške loptice koje nisu lake za kontrolisanje u uvodnom meču dana. Po brejk sa obe strane bio je podeljen u prva dva gema, a onda se Olga izdigla u paradigmatičnom sedmom gemu sa još jednim brejkom i ovaj greškama rastrzani deo igre iskusnije privela kraju.

U drugom setu je, istini za volju, Olga mogla i ranije do brejka – ali je ponovo morao da se sačeka taj sedmi gem da se uđe u ciljnu ravan, i iako je na momenat Rus zapretila da bi mogla da zakomplikuje stvari – naša igračica je pronašla precizan i jak servis kada je bilo najpotrebnije i u kombinaciji sa agresivnijim forhendima iz terena došla do svoje prve pobede na početku sezone 2025.

“Težak meč, ali znala sam s kim igram i da će biti fizički zahtevno. Morala sam da ostanem koncentrisana tokom celog meča. Da sam joj nešto poklanjala, ne bih bila ovde. Dobila sam je pre nekoliko meseci, ali to ništa ne znači – jer sa njom u svakom meču moraš da igraš sve bolje kako on odmiče. Zadovoljna sam kako sam počela, jer je na slemovima prvo kolo uvek “zeznuto”, prenosi nam prve utiske Olga.

“Ona je promenila igru u drugom setu, počela je više da pogađa prvi servis – i to jače - a ne da servira kik ili slajs. Više me je otvarala po dijagonali, pa sam morala da se prilagodim i da preuzmem inicijativu, jer bi u suprotnom ona diktirala ritam. To što sam radila – smisleno sam radila. Dosta toga je i ušlo, bilo je i malih auta. Igrala sam dovoljno agresivno a da nisam preterivala – između čega je često tanka linija, nekada se igra prejako, pa lete lopte na sve strane, a sada sam imala dobar odabir lopte za napad”, dodaje Srpkinja.

Sledeća protivnica će joj biti 26. Igračica sveta Ljudmila Samsonova, u vezi čega kaže: “Nije mi prvi put da igram protiv bolje rangirane igračice na slemu. Znači mi ova pobeda jer mi obično treba neko vreme da uđem u sezonu... Verujem u sebe, tu sam da igram, pa - šta bude, biće.”

Olga ovu sezonu na Slemovima počinje iz glavnog žreba, za razliku od prethodnih iskustava kroz kvalifikacije…

“Lakše je ovako, naravno, jer kvalifikacije su naporne i teške. Mentalno je teško, možda još i teže u kvalifikacijama, jer je malo drugačiji osećaj kad si odmah u glavnom. Na kraju krajeva, svodi se na isto: moraš da odigraš dobro, osvojiš poslednji poen u meču. Povoljno je što možeš da napraviš drugačiji raspored i plan turnira, pa sam sada mogla da odigram turnir pre Australijan opena - makar jedan meč. Dođeš ranije, treniraš malo više... Mogla sam i ja da dobijem kvalifikantkinju u žrebu, pa da i to bude izazov. U suštini, svako može dobro odigra i svi smo željni pobede”, objašnjava ona.

Prvi deo njenog meča je sa tribina pratila velika nova nada američkog tenisa, igračica srpskog porekla Iva Jović sa trenerom Bojanom.

“Naravno da sam čula za nju, ali se nismo upoznale. Lepo je od nje što je bila”, odgovara Olga.

A na pitanje da li planira da proslavi srpsku Novu godinu – kaže:

“Ovde u Australiji i inače ne znam koji je dan, ne mogu da se pohvatam s kim sam se kada čula, nemam osećaj za Novu godinu, čak ni za Božić. Sutradan možda igram, ne mogu da osetim to. Dočekaću je verovatno u snovima, ali svima želim Sreću Novu godinu!”

Autor: Dubravka Bošković