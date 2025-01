DOMINACIJA! Australijo, čuvaj se Noleta, vratio se jači nego ikad!

Srpski teniser Novak Đoković je stigao do drugog kola Australijan opena.

Đoković je u prvom kolu pobedio Amerikanca indijskog porekla, Našeša Baseveredija u četiri seta 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Meč koji je trajao 2 sata i 57 minuta pokazao nam je da bi u budućnosti mogli da vidimo velike stvari od devetnaestogodišnjaka koji je trenutno 109. na svetu, a protiv Novaka je odigrao prvi meč u glavnom žrebu bilo kog grend slem turnira.

Zaslužio je Basavaredi da dođe do prednosti na ovom meču, bio je hrabar od prvog do poslednjeg poena prvog seta.

Napravio je više vinera i manje neiznuđenih grešaka od sedmog tenisera sveta, pokazao je da može da parira Đokoviću i u dužim poenima, ali i da koristi servis kao bitno oružje.

Imao je Novak tri brejk lopte u tri različita gema i nijednu nije iskoristio, a u prvom periodu igre skupo ga je koštao sedmi gem i 0:40 za protivnika. Spasio je samo prvu od tri vezane brejk lopte, a Amerikanac je u nastavku uspeo da iskoristi taj gem za osvajanje celog seta.

Definitivno je Đoković igrao bolje nego u prvom setu i, bez obzira na probleme sa kojima se suočio njegov protivnik u završnici seta, zaslužio je da dođe do izjednačenja. Pet brejk lopti nije iskoristio pre nego što je, u osmom gemu drugog dela igre uspeo da oduzme servis rivalu.

U poslednjem gemu drugog seta nije bilo dileme oko toga ko će ga osvojiti. Basavaredi se ozbiljno mučio da hoda. Novak je stigao do seta, a njegov protivnik je tražio pomoć lekara.

Nakon masaže i, verovatno, određenih lekova, Basavaredi je uspeo da se podigne u fizičkom smislu, ali tek nakon što je ispustio brejk na otvaranju trećeg seta. Amerikanac indijskog porekla je uspeo da vrati i nivo igre iz prvog dela i da odgovori na udarce rivala. Međutim, iskustvo Đokovića je imalo veliku ulogu. Novak je podigao svoj nivo i, praktično, nije ni dao priliku rivalu da se vrati u igru.

Pokušao je Basavaredi da se osveži, pa je između trećeg i četvrtog seta otišao do svlačionice, ali po povratku je izgledalo kao da je time samo naštetio sebi.

Đoković je imao brejk lopte u prvom gemu, iskoristio je prvu od dve i tako došao do ozbiljne prednosti. Nije se mladi Amerikanac predao, uspeo i on da zapreti u jednom trenutku, ali nije imao snage da se potpuno vrati.

Tok meča:

12:14

6:2 - Kraj meča!

5:2 - Dve meč lopte

Imao je Đoković dve šanse da završi meč, Basavaredi se izvukao.

12:04

5:1 - Sa nulom

Bez izgubljenog poena je Đoković osvojio ovaj gem. Basavaredi će servirati za ostanak u meču.

4:1 - Brejk!

Bilo je i sreće za Đokovića u ovom gemu, pošto je do brejk lopte stigao nakon što je loptica, posle njegovog udarca udarila vrh mreže i potom samo prešla na stranu protivnika.

Novak je uspeo da dođe do novog brejka i sada je blizu pobede.

11:54

3:1 - Izvukao se Đoković

Prvi put još od prvog seta Basavaredi je imao brejk loptu. Na njegovu nesreću, Novak je pronašao dobre servise, stigao je do 19. as udarca i osvojio gem.

11:50

2:1 - Neće se predati Amerikanac

Sedam duplih servis grešaka je napravio mladi teniser od početka meča. U trećem gemu četvrtog seta je uspeo da izbegne veći problem, Novak je osvojio dva poena, ali se Basavaredi ipak "upisao" u četvrtom setu.

11:46

2:0 - Potvrda brejka

Bez izgubljenog poena je Đoković osvojio svoj prvi servis gem u četvrtom setu.

11:41

1:0 - Brejk!

Odužilo se vreme između poslednjeg poena u trećem i prvog poena u četvrtom setu zato što je Basavaredi iskoristio pravo da napusti teren i ode do svlačionice.

Nije mu to pomoglo, čak deluje da je možda imalo i loš efekat.

Đoković je iskoristio prvu brejk loptu u četvrtom setu i sada ima ozbiljnu prednost.

Pogledajte šta čeka Novaka u nastavku turnira, ukoliko završi posao protiv Basavaredija:

6:4 - Kraj seta!

Nije bilo prijatno na 15:30 za Amerikanca koji je pokazao zube i u ovom gemu i odigrao nekoliko sjajnih udaraca. Đoković je iskoristio iskustvo koje ima u ovakvim situacijama kako bi došao do gema i seta.

Sažetak trećeg seta:

Nije još Amerikanac po gubitku seta i povratku na teren “sav svoj” pri kretanju, I to je potpuno jasno. Novak ga pametno “šeta” po terenu i dolazi do 2 brejk-lopte odmah na njegov prvi servis, koja ide u njegovu korist posle još jedne duple servis-greške – a ubrzo zatim i do osvajanja sopstvenog servisa za 2:0. Nišeševi grčevi prolaze, ali ne i Novakova rezultatska i igračka prednost, pa sa mnogo viđe rutine naš šampion dolazi do 4:2 na svoj servis.

Komična situacija je viđena na servis Amerikanca – gde posle prvog neuspelog i jedva vraćenog smeča od strane Novaka, Basavaredi promašuje još lakši “zicer” na mreži, ali i pored toga stiže do 4:3. Ekspresno Novak dolazi do 5:3, dobacuje “nekome” u publici – ajd’ ćuti molim te – i brzo izgubivši sledeći gem dolazi u priliku da servira za osvajanje trećeg seta. Iako se Amerikanac “ne da” (0:30), Novak otkriva određene slabosti na njegovom bekhendu i “gruva” u tom pravcu – učinivši i svoju igru raznovrsnijom i agresivnijom, pa posle jedne od ređih dugačkih razmena koju realizuje u svoju korist dolazi do prve set-lopte posle 2 sata i 15 minuta igre. Ne krijući oduševljenje po narednom osvojenom poenu, Novak ispraća Basavaredija na pauzu van terena.

11:26

5:4 - Uzvraća Basavaredi

Amerikanac se sada nije namučio, ali nakon kraće pauze će morati da oduzme servis gem rivalu kako bi ostao u setu.

Tri as udarca zaredom u najbržem gemu od početka meča. Trajao je samo 56 sekundi.

4:3 - Ne staje ni Amerikanac

Velika greška na početku gema nije puno omela Basavaredija koji je u ovom trenucima fizički spreman da odgovori na zahteve meča protiv najboljeg tenisera svih vremena.

4:2 - Novak gazi

Odnos u vinerima se značajno promenio, pogotovo u odnosu na prvi set. Đoković sada veliki broj poena završava na taj način. Već sada ima više osam vinera, a toliko nije imao u celom prvom setu.

3:2 - Odlična igra u trećem setu

Ovo je sada već Novak kavkog znamo i bekhend koji mu je potreban. Činjenica da je Basavaredi iskontrolisao situaciju u ovom gemu govori nam da bi u nastavku mogli da gledamo sjajan meč.

3:1 - Novak pakuje as udarce

Igra sada Đoković veoma dobro i servira tako. Stigao je do trećeg as udarca u setu, a ukupno do 13.

2:1 - Kraj serije

Basavaredi je stigao do prvog gema u drugom setu i prvog nakon pet uzastopnih kjoji su pripali Đokoviću. Nagovestio je Amerikanac da će moći da nastavi meč.

2:0 - Novak siguran

Tek dva poena je osvojio Basavaredi u uvodna dva gema trećeg seta.

1:0 - Brejk!

Nastavio je Basavaredi meč, ali ne deluje da je u stanju da igra na sličnom nivou kao u prva dva seta. Lako je Đoković došao do brejka na otvaranju trećeg seta.

Drugi set:

6:3 - Kraj seta!

Stigao je Novak do izjednačenja, ali završnicu drugog seta su obeležile neprijatne scene. Nišeš Basavaredi je odjednom osetio ozbiljne probleme, a na trenutke je izgledalo da jedva stoji na terenu.

5:3 - Brejk!

Četvrtom duplom greškom na meču je Basavaredi omogućio Đokoviću da dođe do izjednačenja, a ubrzo je Novak stigao i do nove brejk lopte.

Posle duže razmene Basavaredi je izbacio lopticu u aut i konačno je Srbin stigao do brejka.

4:3 - Bez puno igre

Treći vezani gem koji je završen ekspresno. Đoković je 10. as udarcem završio posao u sedmom gemu i nakon kratke pauze će pokušati da dođe do prvog brejka.

3:3 - Ovaj put i Basavaredi siguran

Nakon što je prethodni servis gem jedva uspeo da osvoji, sada se nije namučio Amerikanac.

3:2 - Brzi gem

Đoković je stigao do devetog as udarca na meču i bez problema do osvajanja petog gema.

2:2 - Ponovo se izvukao Basavaredi

Proradio je bekhend Đokovića u ovom gemu, a u njemu smo videli još odličnih poena i dugih razmena. Stigao je Srbin do brejk lopte, ali nije posustao Basavaredi u trenucima kada je njegov protivnik pokazao inicijativu i ozbiljnu želju da dođe do prvog brejka na meču.

Ipak, nije ni Novak želeo tek tako da se "prebaci" na naredni servis gem. Stigao je do novog izjednačenja, a onda i do nove brejk lopte. Amerikanac se ovaj put izvukao drop šot udarcem, a onda je stigao i do izjednačenja u drugom setu.

2:1 - Dva Novakova asa

Dva as udarca je odservirao Đoković u ovom gemu. To mu je, naravno, olakšalo posao, ali uprkos tome je morao da se ozbiljno potrudi kako bi došao do nove prednosti.

1:1 - Servis spasio Basavaredija

Od 40:15 je Đoković stigao do izjednačenja u ovom gemu, ali ovaj put nije mogao da uradi više od toga. Basavaredi je imao dva odlična servira, stigao do novog as udarca, a njime je završio gem.

Prvi set:

4:6 - Kraj seta!

Napravio je prvu duplu servis grešku Basavaredi na meču, imao je Novak 15:30 i delovalo je da bi mladi Amerikanac mogao da posustane kada je najbitnije. Došao je Srbin do nove brejk lopte, treće od početka meča, ali ni nju Đoković nije iskoristio.

Novak je izbacio loptu iz auta nakon hrabrog drugog servisa njegovog protivnika.

4:5 - Amerikanac će servirati za prvi set

Osvojio je Đoković deveti gem, to je morao da uradi kako bi ostao u prvom setu, a nakon kratke pauze će pred njim biti teži zadatak - da napravi prvi brejk na meču.

3:5 - Još jedna neiskorišćena brejk lopta

Počeo je gem sa dva poena koja je osvojio Novak, ali je Basavaredi uzvratio istom merom. Stigao je Đoković potom do brejk lopte, druge na meču, ali ni ovu nije uspeo da iskoristi.

3:4 - Brejk! Basavaredi šokirao Novaka

Sjajni Basavaredi je imao tri vezane brejk lopte. Prvu je Đoković spasio as udarcem, ali je drugu iskoristio Amerikanac.

3:3 - Odlična borba

Ne posustaje Basavaredi koji opet "gađa" linije. Evo novog izjednačenja.

3:2 - Sjajan meč

U odličnom svetlu se pokazao Basavaredi na samom startu meča, iako igra prvi meč na grend slemu u karijeri, kao da ne oseća pritisak. Stigao je ovaj put do izjednačenja, ali Đoković ima novu prednost.

Peti gem na meču je završen servis vinerom srpskog tenisera.

2:2 - Basavaredi pokazuje šta ume

Lepši poeni se igraju na servisu Amerikanca i to bez dileme. Basavaredi se na početku meča veoma dobro snalazi u dužim razmenama, a stigao je i do drugog as udarca.

2:1 - Bez problema

Deluje da bol koji je Đoković osetio u desnoj ruci nije ozbiljniji, pošto je srpski teniser bez puno problema došao do novog gema.

1:1 - Brejk lopta i neprijatna situacija za Novaka

Nekoliko veoma zanimljivh poena smo videli u drugom gemu, u najdužem je bilo 19 udaraca, a loptice su nekoliko puta padale na liniju. Đoković je stigao do brejk lopte. Američki teniser je uspeo da sačuva svoj gem, a Novak je imao i neprijatnu situaciju kada je izgubio balans i završio na terenu.

Nadamo se da to neće predstavljati problem u nastavku meča.

1:0 - Siguran početak

Dva odlična servisa za početak gema, ali onda neiznuđena greška iz bekhenda, nakon koje je upisao prvi as udarac na meču. Novak je bio siguran u prvom gemu prvog kola koji je završen vinerom iz forhenda.

Autor: Iva Besarabić