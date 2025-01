Novak Đoković skinuo majicu, bljesnuo je pravoslavni krst: Od ove 'amajlije' se ne razdvaja, nosio je u Parizu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u prvom kolu pobedio Amerikanca Nišeša Basavaredija sa 3:1. Pored dešavanja na terenu, veliku pažnju navijača privukao je momenat u kojem je najbolji teniser svih vremena skinuo majicu.

Naime, u jednom momentu, Novak je skinuo majicu kako bi se presvukao, ali i rashladio, a svi kraj malih ekrana su imali prilike da vide pravoslavni krst, koji Novak nosi ok vrata. Baš o ovoj "amajliji" Novak je nedavno govorio.

- Imam dve ogrlice koje stalno nosim sa sobom. Jedna je krst, konekcija sa pravoslavljem. Veoma važna za mene i igram se sa njom pomalo. Drugu ću skinuti da pokažem šta ima unutra. Simbolizuje tenisku lopticu, takođe i planetu. Neku vrstu mog putovanja i, naravno, mog sporta - rekao je Đoković, a zatim je otvorio ovu drugu i otkrio svoju malu tajnu:

Again the view tonight is spectacular 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ You are welcome ☺️ pic.twitter.com/bSJWQxRp1Y

Zanimljivo, isti ovaj krstić Novak je nosio i na Olimpijskim igrama koje je osvojio. Pre toga, u polufinalu je sve zabrinuo izjavom o povredi, a kada ga je novinar upitao šta bi trebalo da se dogodi kako bi osvojio zlato, Novak je izvukao krstić, poljubio ga i rekao:

- To bi trebalo da se dogodi. Molim se Bogu da bude sve ok - rekao je Novak.

Novak Djokovic sends powerful message to the Paris Olympics, days after the Opening Ceremony mocked Jesus.



The tennis champion proudly pulled out his Christian Cross during an interview and displayed it for the camera. pic.twitter.com/fgHlmEOdBD