'TO MI SE NE SVIĐA' Novak Đoković bez dlake na jeziku! Evo šta je rekao o novom pravilu na AUSTRALIJAN OPENU

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, prokomentarisao je novo pravilo koje je uvedeno na Australijan openu.

Organizatori Australijan opena napravili su ove sezone revolucionarne promene u pravilima Treneri više ne sede na tribinama, već su smešteni u posebne "trenerske kapsule" koje se nalaze pored terena, pa mogu da komuniciraju sa svojim igračima.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon trijumfa Đokovića u drugom kolu Australijan opena, Novak je izneo dobre i loše strane novog pravila.

"Podržavam to, mislim da je sjajan novitet ovom turniru. Ljude koje tu biram biramo svi mi, interno pričamo o tome ko najviše može da doprinese time što je na terenu. Srećan sam sa četvoro ljudi koji su tu. Verovatno će se promeniti u budućnosti da uvedu mikrofone, ali sada mi je drago da je bez njega. Siguran sam da bi navijačima bilo baš zanimljivo da čuju o čemu pričamo. Bilo bi baš mnogo materijala za viralnost", rekao je uz osmeh Novak.

Ipak, jedna stvar mu se ne dopada.

"Jedino što mi se ne sviđa tu je što neko iz tima vašeg protivnika možda to gleda, čuje nešto i onda pošalje poruku nekome iz protivničkog tima i on 10 sekundi kasnije ima informaciju. To mi se ne sviđa. Trebalo bi da postoji neka privatnost što se tiče taktike i koučinga na terenu. To ne bi trebalo da bude dostupno javnosti jer vam to pravi problem uživo usred meča", rekao je Đoković.

Autor: Dalibor Stankov