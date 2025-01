Omladinske selekcije Partizana počele pripreme za nastavak sezone

Omladinske selekcije Partizana otpočele su proces priprema pred nastavak fudbalske sezone, koje će se, po ustaljenom rasporedu u zimskoj pauzi, održavati u Sportskom centru Partizan-Teleoptik.

I dok su izabranici Miroslava Vulićevića na teren izašli u sredu, 15. januara 2025. godine, u 9:30, pola sata kasnije zdravstvene preglede je prošla omladinska selekcija crno-belih predvođena Milanom Lolom Smiljanićem.

„Tradicionalni plan priprema vezan je za naš Sportski centar „Partizan-Teleoptik“, gde imamo najbolje uslove za pripremni period. Ne idemo nigde van, jer sve što nam je potrebno imamo u našem sportskom centru i do kraja priprema ćemo biti ovde. Imaćemo 5 - 6 pripremnih utakmica. Većina je zakazana, ali čekamo još neke potvrde. Voleo bih da dođe i neka inostrana ekipa, kako bi se momci upoznali sa nekim drugim igračima i drugom filozofijom fudbala“.

Mlađe selekcije, isto kao i prvi tim, imaju određene medicinske i kondicione preglede, koji su planirani za naredne dane:



„Omladinska škola planira da to podigne na malo viši nivo. Uključiće se još jedan trening centar koji će testirati mlade igrače i onda ćemo za dva do tri meseca, u dogovoru sa njima, odraditi još jedan test da vidimo njihov napredak. Želimo da što pažljivije ispratimo i na najbolji način podignemo njihove performanse do maksimalnog nivoa“.

Vi ste bili kapiten Partizana, a već sedam godina ste u Omladinskoj školi. Nova energija je prisutna u Omladinskoj školi - gospodin Miralem Sulejmani kao v.d. direktor i nekadašnji igrač Nenad Marinković. Kakva je saradnja sa novim snagama?

„Da ne bude da sad mnogo hvalim direktore, ali za sada imamo odličnu saradnju. Oni su mladi momci, puni snage. Miralem Sulejmani i Nenad Marinković, koji su imali vrhunske karijere, obojica su potekli iz Omladinske škole i u potpunosti znaju kako ovaj klub diše! Sulejmani je bio u čuvenom Ajaksu, a njihova škola je jedna od najprepoznatljivijih u svetu. Planiraju mnogo novina, ali će im biti potrebno dosta vremena dok implementiraju sve zahteve. Određene ideje se već vide. Ne sumnjam da će podići Omladinsku školu na viši nivo".

Godinama ste već u ulozi trenera. Kada vidite ove mlade momke u kratkim rukavima, na minusu, da li im zavidite?

„Ne, ne zavidim im - osmehnuo se šeretski Vulićević. Što bi naš narod rekao „mladost - ludost". Mladi su momci i sa te strane ih edukujemo, sve ovo je škola. Moraju da nauče kako da se ponašaju i van terena, zato što oni, na svakom koraku, predstavljaju Partizan. Kako se sve više približavaju seniorskom fudbalu, sve više ih prepoznaju kao igrače Partizana i oni to moraju da prezentuju kako na terenu, tako i van njega. Savetujemo ih da se lepo obuku, posebno u zimskom periodu, ali to su mladi momci, puni energije, misle da treba da budu kratki rukavi... Borimo se svakodnevno, ali saslušaju me“, kroz osmeh završava Vulićević.

Lekar omladinske selekcije - doktor Branislav Milojević, objasnio je medicinski protokol namenjen mlađim selekcijama.

„To su preventivni pregledi koji podrazumevaju EKG srca uz opterećenje, osnovnu biohemiju, osnovni klinički kao i internistički pregled. Jednom godišnje smo u obavezi da radimo i test opterećenja. Time 90% stvari možemo da predvidimo i da preveniramo da se ne dogode neke neželjene situacije na terenu“.

Koliko je važno da ove dečake, koji su uzrasta od 12 do 18 godina, redovno pratimo?

„Zakon i pravilnik FSS nas obavezuju da preglede radimo minimum dva puta godišnje. Ako se pojavi neki neželjeni simptom, onda to radimo i češće. Pregledima preveniramo srčana oboljenja, neke upale ili druga oboljenja, koja bi mogla da naštete organizmu mladih igrača“, objašnjava doktor Milojević.

Omladinsku i kadetsku selekciju, pored treninga, očekuju i pripremne utakmice , dok ekipe mlađih kadeta i pionira trenažni proces počinju 25. januara.

Pred kraj jesenjeg dela sezone 2024/25, prvom timu Partizana priključeno je i nekoliko igrača iz omladinske selekcije - Dimitrije Janković, Nikola Simić, Zoran Alilović, Mihajlo Petrović i Dušan Jovanović, koji se trenutno nalaze na pripremama u Turskoj. Kakav će biti njihov status i ko ostaje priključen seniorskoj ekipi, znaće se po povratku crno-belih iz Antalije, gde već danas igraju prve kontrolne utakmice.

Autor: Dalibor Stankov