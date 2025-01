UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Nikola Jokić se povredio!

Zbog problema sa povredom najbolji košarkaš na planeti, centar Denvera Nikola Jokić, morao je da propusti meč protiv Hjustona.

Pred sam start utakmice između Denvera i Hjustona klub iz Kolorada je saopštio da Jokić zbog problema sa laktom neće biti na raspolaganju treneru Majku Melounu.



Izašao je Nikola na zagrevanje sjajno raspoložen, srdačno se pozdravio sa bivšim saigračem Džefom Grinom, uputio nekoliko šuteva i odmah otišao u svlačionicu. Nešto kasnije klub je saopštio da Srbin zbog upale lakta neće moći da igra protiv Roketsa.

Injury Update ahead of tonight's matchup against the Rockets:



AVAILABLE:

Julian Strawther (Right Knee Strain)

Jamal Murray (Left Knee Inflammation)



OUT:

Nikola Jokić (Right Elbow Inflammation)

Aaron Gordon (Right Calf Injury Management) pic.twitter.com/dirZHQ3C8p