'POZVAO ME ĐOKOVIĆ, NE ZNAM DA LI ZNATE TOG MOMKA...' Urnebesan intervju Endija Mareja: Pitao me je da mu pomognem!

Trener Novaka Đokovića Endi Marej upitan je o saradnji sa srpskim tensierom.



Marej je bio gost jedne zanimlljive manifestacije, tokom koje je odgovarao na razna pitanja.

- Nisam očekivao mnogo ljudi ovde - rekao je Marej uz osmeh, pa nastavio:

- Volim da sam ovde u Melburnu iz teniskih razloga, jer ljudi u ovom gradu vole tenis i to igrači osećaju. Sjajno mesto za kafu, dobre restorane, a nedavno sam počeo i da igram golf, tako da mogu da istaknem i dobre terene za golf. Dobra je energija, uvek sam voleo to kao teniser, a sada sam ovde u drugačijoj ulozi.

Kako je novi trener najboljeg tenisera svih vremena veliki ljubitelj golfa otkrio je da je u Australiju poneo opremu za igranje tog sporta, ali da se nada da ga neće zaigrati.

- Nadam se da nećete, jer ako me vidite da igram golf, to znači da mi u tenisu ne ide ovde nešto kako valja! (smeh) Za sada ništa od golfa. Jesam poneo sa sobom svoje štapove i opremu, ali nisam imao šansu da igram.

Upitan je i kako mu je u penziji, a odgovorom je nasmejao prisutne.

- Radim pomalo kao trener ovde - našalio se Marej i dodao da pokušava i da se odmori nakon sjajne igračke karijere.

- Odmarao sam, bio sam kući sa porodicom, a onda me je pozvao Đoković, ne znam da li znate tog momka? On je prilično dobar, pitao me je da mu pomognem u narednom periodu i videćemo kako će ići - zaključio je Marej.

Autor: Dubravka Bošković