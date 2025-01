STVARNO JE NAJVEĆI! Pogledajte kako je Novak Đoković proslavio pobedu Olge Danilović! Nervozno cupkanje, pa osmeh i aplauz! (VIDEO)

Prelepo je kako se naši sportisti podržavaju...

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala Australijan opena pobedom nad 6. teniserkom sveta Džesikom Pegulom rezultatom 2:0 (7:6(7:3), 6:1).

Olga je svoj meč igrala posle Novaka Đokovića, a najbolji teniser svih vremena je nakon obaveza na konferenciji za medije odjurio u hodnik da pogleda kako napreduje njegova koleginica.

👀 @djokernole loved that!



The 10-time #AusOpen champion is watching on as @danilovic_olga inches ever closer to a place in the fourth round.#AO2025 pic.twitter.com/DywOOLsVVI