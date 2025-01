NEVEROVATAN PODUHVAT ĐOKOVIĆA: Rekorder je odavno, a ovo sada je dokaz koliko je moćan

Novak Đoković je pobedom u trećem kolu Australijan opena stigao do impresivnog učinka.

Srpski teniser je ostvario plasman u osminu finala u Melburnu trijumfom nad Tomašom Mahačem u tri seta.

Pobeda na Rod Lejver Areni bila je 380. za Novaka Đokovića u karijeri na grend slemovima.

Tako je Đoković samo poboljšao svoj učinak i rekord koji drži.

Novak Djokovic has now won 380 Grand Slam matches in his career 🔥



