U njega je ispaljeno više od 20 hitaca! Mladi košarkaš (17) ubijen na putu do škole

U Filadelfiji se dogodila velika tragedija u kojoj je život izgubio 17-godišnji Noa Skari, talentovani košarkaš i zvezda srednjoškolskog tima škole Samuel Fels. Ovaj mladi sportista stradao je na putu ka školi, a tragični incident dogodio se u blizini njegove kuće.

U trenutku napada, Skari je bio u društvu svoje majke, koja je bila svedok ovog strašnog događaja. Napadač je ispalio više od 20 hitaca, što je potvrđeno iz policijskih izvora.

Prema informacijama koje prenosi Fox, ubistvu je navodno prethodilo snimanje spota za rep pesmu. Na video-snimku, objavljenom dan pre napada, Noa se pojavljuje sa maskom Džokera, držeći oružje, dok su druge osobe u pozadini plesale i takođe pokazivale oružje.

17 year old high school basketball star Noah Scurry who had the highest SAT score in his graduation class was killed in Philly a day after he dissed his opps in his first ever rap video. pic.twitter.com/SFv9E0ku2r