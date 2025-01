PREMINULA LEGENDA TOTENHEMA: Londonski klub saopštio tužne vesti (FOTO)

Legendarni fudbaler Totenhema Geri Bruk preminuo je u 65. godini, saopštio je londonski klub.

Čuveni fudbaler umro je posle duge borbe sa opakom bolešću.

Bruk je za Totenhem odigrao 101 meč i dao 18 golova, bio je prvotimac "pevaca" od 1978. do 1985. godine.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former player Garry Brooke this morning, following a lengthy battle with illness.



Our thoughts are with his family and friends at this impossibly difficult time. 🤍 pic.twitter.com/QMzUb29jch