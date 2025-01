NAJBOGATIJI ČOVEK SVETA PODRŽAO NOVAKA! Ilon Mask javno istupio i oglasio se čim je video Đokovićev snimak!

Opšti haos nastao je po završetku meča u kom je Novak Đoković sa 3:0 u setovima savladao Čeha Jiržija Lehečku u osmini finala Australijan opena.

Nije želeo Novak da da izjavu na terenu, te se digla velika prašina oko toga, a Đoković je kasnije obrazložio da tako nešto nije uradio zbog sramotnog poteza australijskog novinara Tonija Džonsa koji ga je na skandalozan način vređao i tako provocirao srpske navijače.

Posle Novakove objave na društvenim mrežama svoj stav o ovoj situaciji dao je i najbogatiji čovek na svetu Ilon Mask koji je podržao Đokovića.

- Bolje je da se obratiš narodu direktno, nego da prolaziš negativni filter medija - napisao je Mask na društvenoj mreži "X".

It’s way better just to talk to the public directly than go through the negativity filter of legacy media https://t.co/QYDJXWAC5r