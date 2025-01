SRBIN JE BOLJI OD SVIH U LIGI ZAJEDNO Strašni Nikola Jokić uništava redom sve: Napravio novi tripl-dabl, pa stigao i da odmori!

Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića u najjačoj ligi sveta.

Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći Orlando rezultatom 113:110, a maestralni Srbin zabeležio novi tripl-dabl za samo pola sata igre.

Do svog 148. tripl-dabla u karijeri i 18. ove sezone Somborac je došao pre nego što je treća četvrtina završena! Verovali ili ne, Srbin je ostvario više tripl-dablova u tri četvrtine neko svi ostali u ligi zajedno - trenutno ih ima 12.

Fantastičan učinak imao je čudesni Srbin. Zabeležio je 20 poena (7/9 šut iz igre), 14 skokova, 10 asistencija, tri ukradene lopte i tri blokade!

Nikola Jokić puts up his 18th triple-double of the season! The next-closest player has 8 😳



🃏 20 PTS

🃏 14 REB

🃏 10 AST

🃏 3 STL

🃏 3 BLK



Nuggets get their 6th win in 7 games! pic.twitter.com/Gdgc2g3E05