SPEKTAKL U MELBURNU KOJI ČEKA ČITAVA PLANETA: Evo kada počinje meč Novaka i Alkaraza

Novak Đoković i Karlos Alkaras sastaće se osmi put u karijeri, a ovaj put je njihov duel zakazan u četvrtfinalu Australijan opena. Meč će biti odigran u sredu, a trebalo bi da počne u 10.30 po našem vremenu, na "Rod Lejver" areni.

Duel koji su sve priželjkivali i očekivali konačno je stigao. Novak Đoković i Karlos Alkaras su savladali sve prepreke u prve četiri runde, a sada će publika u Melburnu, ali i ona širom sveta, moći da uživa u njihovom osmom međusobnom susretu.

U prethodnoj rundi je Novak savladalo Čeha Jiržija Lehečku u tri seta, dok je Karlitos dalje prošao nakon što mu je Džek Drejper predao nakon dva odigrana seta.

Jasno je da nas čeka spektakl u režiji ove dvojice tenisera, gotovo svaki njihov duel doneo je dramu, baš kao i onaj poslednji u finalu Olimpijskih igara, a Srbin je svestan da ga čeka paklen zadatak.

Priprema za meč sa njim će biti slična bez obzira na podlogu na kojoj igramo jer dobro znam šta me očekuje.

Naravno je da ću zajedno sa Endijem da što bolje uradim domaći, da analiziramo njegovu igru, pogotovo na ovogodišnjem Australijan openu.

Ima razlike u tome kako on igra na betonu u odnosu na druge podloge, i mi ćemo pokušati da je uočimo i pronađemo adekvatna taktička rešenja za njega.

Sa druge strane, Alkaras je bio oprezan u davanju izjave.

Ono što sam naučio tokom prethodnih turnira je da moram da idem od dana do dana na grend slemovima. Želim da sam fokusiran na ono što se sada dešava, da se osećam dobro koliko mogu, poštujem svako kolo, svakog igrača. To je to. To mi pomaže da pokažem svoj najbolji tenis.

Inače, njihov meč je drugi u noćnom delu programa na "Rod Lejver" areni. Pre njih će na teren Arina Sabalenka i Anastasija Pavličenkova, čiji duel je zakazan za devet ujutru, a nakon toga će rekete ukrstiti Srbin i Španac. Trenutno, vreme početka je 10.30, ali ne bi trebalo da čudi i da susret počne nešto kasnije.

