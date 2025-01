NOVAKOVO TENISKO SAVRŠENSTVO! Đoković očitao brutalnu lekciju Alkarazu i u epskom spektaklu pokazao ko je gazda u Melburnu!

Novak Đoković uspeo je da se plasira u polufinale Australijan opena pošto je u četvrtfinalnom meču posle velike borbe savladao Španca Karlosa Alkaraza sa 3:1 u setovima (4:6, 6:4, 6:3, 6:4).

Gledali smo epski spektakl u Melburnu i tenis sa druge planete, a nestvarni Đoković još jednom je pokazao zbog čega je najbolji u istoriji ovog sporta i dokazao je ko je gazda u Melburnu, te je zakazao okršaj sa Aleksanderom Zverevim u polufinalu Australijan opena.

Novak je krenuo fenomenalno u meč protiv Alkaraza, te je odmah napravio brejk i stigao do 2:0, ali je mladi Španac momentalno uzvratio, te izjednačio na 2:2. U nastavku prvog seta teniseri su čuvali svoj servis sve do finiša kada je u devetom gemu Alkaraz napravio novi brejk i stigao do prednosti od 5:4. Zatražio je tada Novak medicinski tajm-aut i pomoć lekara, došlo je do kratkog prekida meča, a kada se Đoković vratio na teren Alkaraz je potvrdio brejk i osvojio prvi set.

Drugi set krenuo je poput prvog, Novakovim brejkom, samo je ovog puta Đoković uspeo da stigne do 3:0. Ipak, Alkaraz je uzvratio, izjednačio na 3:3 i ponovo se ušlo u dramatičan finiš. Ovog puta u završnici se bolje snašao srpski teniser, došao je do brejka u ključnom trenutku, osvojio drugi set rezultatom 6:4 i na taj način izjednačio na 1:1.

U trećem setu teniseri su čuvali svoj servis sve do šestog gema kada je Novak napravio brejk za 4:2. Alkaraz je momentalno uzvratio i smanjio na 4:3, ali je već u narednom gemu Đoković još jednom oduzeo servis španskom teniseru i stigao do 5:3. Uspeo je da potvrdi ovaj brejk Novak odličnim servis gemom i sa 6:3 stigao je do vođstva od 2:1 u setovima.

Početak četvrtog seta bio je kao iz snova, Đoković je osvojio brejk, a zatim ga je i potvrdio i bilo je jasno da u ovom setu želi da okonča meč. Imao je Alkaraz priliku da se vrati, ali je Đoković reagovao fenomenalno na sve brejk šanse za Španca, izvlačio se iz nemogućih situacija, stigao do pobede i plasmana u polufinale gde ga čeka Aleksander Zverev.

Nema šta, susret Đokovića i Zvereva biće još jedan epski spektakl, a ako Novak bude igrao kao protiv Alkaraza - Nemcu se ne piše dobro!

TOK MEČA

6:4 - Novak je u polufinalu!

Novak Đoković je u polufinalu Australijan opena! Neka se spremi Aleksander Zverev!

14:50

5:4 - Gem za Alkaraza

Alkaraz je osvojio gem, ali će Đoković servirati za meč!

5:3 - Đoković se ponovo izvukao!

Dve brejk lopte imao je Karlos Alkaraz, ali se Novak Đoković izvukao i stigao do 5:3! Još korak do polufinala Australijan opena!

4:3 - Velika šteta!

Novak je imao priliku da stigne do 5:2, ali se Alkaraz izvukao! Gledamo tenis sa druge planete i čeka nas drama u samom finišu četvrtog seta.

14:30

4:2 - Nole posle drame osvaja i četvrti gem

14:20

3:2 - Alkaraz osvaja svoj servis gem

Nastavlja se borba, Alkaraz osvaja svoj servis gem.

14:15

3:1 - Novak se izvukao!

Đoković je bio u problemu, Alkaraz je imao brejk priliku, ali se Novak izvukao!

14:07

2:1 - Gem za Alkaraza

Karlos Alkaraz prekida Novakovu seriju i stiže do prvog gema u četvrtom setu.

14:04

2:0 - Potvrda brejka

Novak Đoković nastavlja sa sjajnom igrom i potvrđuje brejk u četvrtom setu!

1:0 - Bravo, Novače!

Novi brejk! Đoković stiže do brejka i na startu četvrtog seta! Novak gazi ka polufinalu!

NOVAK UZIMA TREĆI SET!

6:3 - Đoković osvaja treći set

Posle velike drame Novak Đoković osvaja treći set protiv Karlosa Alkaraza i vodi sa 2:1. Gledamo epski spektakl u Melburnu!

5:3 - Bravo, Novače!

Kakav meč?! Strašan meč! Đoković pravi novi brejk i servira za treći set!

13:44

4:3 - Alkaraz momentalno uzvratio

Novak je zablistao, pa stao! Alkaraz je momentalno vratio brejk, čeka nas nova drama!

13:39

4:2 - Novi brejk Đokovića!

Novak ide ka osvajanju trećeg seta! Napravio je novi brejk i bacio Alkaraza na kolena!

13:39

4:2 - Novi brejk Đokovića!

Novak ide ka osvajanju trećeg seta! Napravio je novi brejk i bacio Alkaraza na kolena!

13:32

3:2 - Novak nastavlja sa odličnim servisima

Još jedan siguran servis gem za Novaka Đokovića koji vodi sa 3:2 u trećem setu.

13:29

2:2 - Alkaraz se izvukao

Ponovo je Đoković imao brejk priliku, ali se Alkaraz izvukao. Nastavlja se drama.

13:11

1:0 - Novak siguran na startu trećeg setaĐoković osvaja svoj prvi servis gem u trećem setu.

6:4 - Novak uzima drugi set!

5:4 - Nastavlja se rezultatska klackalica

Novak osvaja svoj servis gem i Alkaraz će servirati za ostanak u drugom setu.

12:56

4:4 - Alkaraz stiže do izjednačenja

Nastavlja Alkaraz da servira odlično, te je stigao do 4:4 u drugom setu. Gledaćemo dramu u ovom delu meča.

12:53

4:3 - Đoković čuva svoj servis

Novak je uspeo da osvoji svoj servis gem i drama u drugom setu se nastavlja.

12:49

3:3 - Španac osvaja servis gem

Mučio se Karlos Alkaraz, ali uspeo je da osvoji svoj servis gem.

3:2 - Alkaraz vraća brejk

Karlos Alkaraz vratio je brejk i bacio Novaka u novi problem. Ovaj gem obeležio je Alkaraz, kako igrom, tako i raspravom sa sudijom. Žalio se Španac na vreme koje Novak koristi za prvi servis i smatrao je da prekoračuje dozvoljeno, a posle toga stigao je do brejka.

3:1 - Odličan gem za Alkaraza

Karlos Alkaraz odigrao je odličan gem i osvojio ga sa nulom.

3:0 - Uz dosta muka - potvrda brejka!

Mučio se Novak, ali uspeo da potvrdi brejk!

12:24

2:0 - Bravo, Nole!

Đoković stiže do brejka na startu drugog seta!

12:18

1:0 - Siguran početak drugog seta za Novaka

Đoković osvaja prvi gem drugog seta sa nulom!

4:6 - Alkaraz osvaja prvi set

Karlos Alkaraz osvojio je prvi set! Brine i povreda zbog koje je Novak morao da zatraži lekarsku pomoć. Šta će se desiti u nastavku meča ostaje da se vidi.

12:13

Đoković se vratio na teren

Novak se vratio na teren, a Alkaraz servira za osvajanje prvog seta!

12:10

Novak zatražio pomoć lekara

Đoković je pretrpeo brejk u finišu prvog seta, pa zatražio pomoć lekara. Napustio je teren u bolovima, videćemo da li će se oni rešiti posle medicinskog tajm-auta.

4:5 - Brejk Alkaraza

Katastrofa za Novaka! Alkaraz stiže do brejka u finišu prvog seta!

11:55

4:4 - Alkaraz uzvraća

Ne da Đoković svoj servis, ali ne da ni Alkaraz svoj! Gledaćemo dramu u finišu prvog seta!

11:50

4:3 - Novak siguran

Đoković je siguran na servisu i ponovo vodi!

11:47

3:3 - Nastavlja se rezultatska klackalica

Karlos Alkaraz osvaja gem na svoj servis tako da se rezultatska klackalica nastavlja.

3:2 - Serija Alkaraza prekinuta

Novak je uspeo da osvoji svoj servis gem i prekine seriju Karlosa Alkaraza.

2:2 - Siguran servis gem za Alkaraza

Karlos Alkaraz odigrao je siguran gem na svoj servis i izjednačio na 2:2.

11:33

2:1 - Alkaraz vraća brejk!

Novak je krenuo furiozno, Karlos momentalno uzvratio. Gledaćemo rovovsku borbu u Melburnu!

11:28

2:0 - Brejk!

Brutalan početak Novaka Đokovića. Mladi Španac ne zna šta ga je snašlo, Đoković već vodi sa 2:0!

11:22

1:0 - Novak uzima prvi gem na meču!

Krenuo je Novak silovito, stigao do 40:0, ali je Alkaraz uzvratio sa dva poena. Ipak, prvi gem ide u ruke Đokoviću.

11:13

Novak i Karlos izašli na teren

Novak Đoković i Karlos Alkaraz izašli su na teren.

10:59

Teniseri će uskoro na teren

Arina Sabalenka savladala je Anastasiju Pavljučenkovu sa 2:1 u setovima, te su se stekli uslovi da Novak Đoković i Karlos Alkaraz izađu na teren. Meč bi uskoro trebalo da počne.

10:21

Početak meča kasni

Početak meča Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza neće početi na vreme zbog susreta u konkurenciji dama. Sabalenka i Pavljučenkova igraju dramatičan meč koji je ušao u treći set i Novak i Karlos će na teren tek kada dame završe.

10:07

Veliki broj Novakovih navijača

Novak Đoković imaće veliki broj navijača na ovom meču što se može videti i po fotografijama iz Melburna.

9:39

Novakov trening

Novak je odradio i poslednji trening pred meč protiv Alkaraza

9:37

U polufinalu - pakao

Pobednika meča Đoković - Alkaraz u polufinalu Australijan opena čeka pakao. Nemac Aleksander Zverev opravdao je ulogu favorita, srušio je Tomija Pola sa 3:1 i plasirao se u završnicu, te će Novak i Karlos imati jako težak zadatak da stignu u finale grend slema u Melburnu.

9:36

Španac favorit

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide Karlosu Alkarazu. Kvota na pobedu Španca iznosi 1,50 dok je na trijumf Đokovića 2,75.

9:34

Put ka četvrtfinalu

Novak Đoković je na putu ka četvrtfinalu Australijan opena savladao Basavaredija (3:1), Fariju (3:1), Mahača (3:0) i Lehečku (3:0), dok je Karlos Alkaraz bio bolji od Ševčenka (3:0), Nišioke (3:0), Boržesa (3:1) i Drejpera (predaja pri rezultatu 2:0).

9:23

Osmi okršaj

Novak Đoković i Karlos Alkaraz odmerili su snage na sedam zvaničnih međusobnih mečeva i trenutno srpski teniser vodi sa 4:3 u pobedama. Poslednji meč Đoković i Alkaraz odigrali su u finalu Olimpijskih igara kada je Novak stigao do istorijskog zlata. U Australiji do sada nikada nisu igrali.

Djokovic had to applaud this get from Alcaraz 👏#AusOpen pic.twitter.com/J7V9Bdj0EH — Eurosport (@eurosport) 21. јануар 2025.

Autor: Dubravka Bošković