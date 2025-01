UŽIVO NA PINK.RS! Brutalni Novak na korak od polufinala! ALKARAZ ne zna šta ga je snašlo!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraju svoj meč četvrtfinala Australijan opena u od 10.30, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog susreta možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Pink.rs.

TOK MEČA

14:30

4:2 - Nole posle drame osvaja i četvrti gem

14:20

3:2 - Alkaraz osvaja svoj servis gem

Nastavlja se borba, Alkaraz osvaja svoj servis gem.

14:15

3:1 - Novak se izvukao!

Đoković je bio u problemu, Alkaraz je imao brejk priliku, ali se Novak izvukao!

14:07

2:1 - Gem za Alkaraza

Karlos Alkaraz prekida Novakovu seriju i stiže do prvog gema u četvrtom setu.

14:04

2:0 - Potvrda brejka

Novak Đoković nastavlja sa sjajnom igrom i potvrđuje brejk u četvrtom setu!

1:0 - Bravo, Novače!

Novi brejk! Đoković stiže do brejka i na startu četvrtog seta! Novak gazi ka polufinalu!

NOVAK UZIMA TREĆI SET!

6:3 - Đoković osvaja treći set

Posle velike drame Novak Đoković osvaja treći set protiv Karlosa Alkaraza i vodi sa 2:1. Gledamo epski spektakl u Melburnu!

5:3 - Bravo, Novače!

Kakav meč?! Strašan meč! Đoković pravi novi brejk i servira za treći set!

13:44

4:3 - Alkaraz momentalno uzvratio

Novak je zablistao, pa stao! Alkaraz je momentalno vratio brejk, čeka nas nova drama!

13:39

4:2 - Novi brejk Đokovića!

Novak ide ka osvajanju trećeg seta! Napravio je novi brejk i bacio Alkaraza na kolena!

13:39

13:32

3:2 - Novak nastavlja sa odličnim servisima

Još jedan siguran servis gem za Novaka Đokovića koji vodi sa 3:2 u trećem setu.

13:29

2:2 - Alkaraz se izvukao

Ponovo je Đoković imao brejk priliku, ali se Alkaraz izvukao. Nastavlja se drama.

13:29

13:11

1:0 - Novak siguran na startu trećeg setaĐoković osvaja svoj prvi servis gem u trećem setu.

6:4 - Novak uzima drugi set!

