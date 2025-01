Goran Ivanišević DRAMATIČNOM PORUKOM OBJAVIO KRAJ: Ogroman šok pred meč Đokovića i Alkaraza!

Goran Ivanišević posle mesec dana završio saradnju sa Jelenom Ribakinom.

Slavni hrvatski teniser i trener Goran Ivanišević više ne radi sa Jelenom Ribakinom, potvrdio je na svom Instagramu. Njih dvoje su pre samo mesec dana otpočeli saradnju, ali je od početka bilo trzavica zbog njenog veoma čudnog odnosa sa prethodnim trenerom.

U pitanju je takođe Hrvat Stefano Vukov, koji je pod istragom WTA zbog nasilja, a kako ga je ekspresno vratila u tim verujući da neće biti kažnjen - tako se i Ivanišević našao u centru haosa.

Pričalo se da će Jelena Ribakina otpustiti Ivaniševića, ali izgleda da je sam odlučio da ode od nje pošto je na Instagramu objavio poruku koja ide u prilog tome: "Pošto se naš probni period završio Australijan openom, želim sve najbolje Jeleni i njenom timu sreću u budućnosti", napisao je Ivanišević.

The (exciting) Ivanisevic-Rybakina partnership lasted less than one month.



It’s over after the #AusOpen.



Lots of worrying signs coming from Elena’s career atm… pic.twitter.com/vhA90e8TKG