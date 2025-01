TEKST KOJI JE DO SRŽI RASKRINKAO SRAMNOG PROVOKATORA! Bivši direktor Australijan opena bez dlake na jeziku o ponižavanju Novaka Đokovića (VIDEO)

Legendarni Australijanac Pol Meknami, koji je pružao podršku Novaku Đokoviću i kada se to "nije smelo", ponovo je stao u odbranu najboljeg svih vremena.

Meknami izuzetno ceni Srbina. Bio je je uz Novaka kada je prolazio kroz najteže trenutke u Australiji i tako stekao ogromne simpatije javnosti u Srbiji. Za razliku od većine njegovih sunarodnika i kolega, koji su se potrudili da nakon sramnog ispada novinara Tonija Džonsa Novaka prikažu kao negativca, Meknami je i u ovoj priči otvoreno stao uz Srbina.

U australijskim medijima objavljen je njegov sjajan autorski tekst o sramnom Toniju Džonsu, novinaru koji je javno ismevao Đokovića i srpske navijače.

Bivši šampion u dublu, koji je bio direktor Australijan opena od 1995. do 2006. godine, do detalja je opisao čitav događaj.

Njegov autorski tekst prenosimo vam u celosti:

"Za Novakovo dobro, o čemu je Toni Džons razmišljao kada je rekao "izbacite ga" u prenosu za "Nine News"?

Svi koji su iskusili nepravdu, bilo da je percipirana ili stvarna, ne žele da se podsećaju na to, naročito na tako javan način. Đoković, verovatno najzdraviji i najspremniji momak na planeti, bio je deportovan iz Australije pre tri godine zbog navodnog ugrožavanja bezbednosti običnih Australijanaca. Mislim, stvarno?

