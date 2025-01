PONOVO POMERA GRANICE! Novak Đoković pobedom protiv Alkaraza još jednom oborio sopstveni rekord!

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, ponovo pomera granice svetskog tenisa, ostvarivši istorijski podvig plasmanom u svoje 50. grend slem polufinale.

Pobedivši Karlosa Alkaraza, srpski as je postao prvi teniser u Open eri koji je stigao do ovog neverovatnog dostignuća. Uspeo je 12. put da upiše nastup na polufinnalu Australijan opena.

Ovim uspehom, Đoković je izjednačio rekord Džimija Konorsa po procentu pobeda na Australijan openu i potvrdio svoju dominaciju na omiljenom turniru sa 91.7 posto pobeda.

Njegov naredni izazov biće duel protiv Aleksandera Zvereva, a statistika je na Novakovoj strani – u polufinalima grend slemova slavio je u 22 od poslednja 24 pokušaja.

50 - Novak Djokovic has reached a 50th Singles semi-final at Grand Slam events, becoming the first male in the Open Era to achieve the feat and the second male or female after Chris Evert (52). Ever-present.