Oglasila se Evroliga! Saopštenje povodom tragedije u Srbiji!

Evroliga je uputila izraze saučešća povodom tragičnog požara u Domu za smeštaj odraslih i starijih "Ivanović" u Barajevu, u kojem je stradalo osam, a povređeno sedam osoba.

Na teritoriji cele Srbije, sreda, 22. januar 2025. godine proglašena je za Dan žalosti, a tim povodom se Evroliga oglasila putem zvaničnih kanala.

- Evroliga košarka izražava najdublje saučešće porodicama žrtava tragičnog požara u Barajevu -navedeno je u saopštenju.

Euroleague Basketball extends its deepest condolences to the families of the victims of the tragic fire in Barajevo, Belgrade 🇷🇸