Zverev igra polufinale sa Novakom, a evo šta je pričao o njemu do sada: Prema Đokoviću gaji samo jednu emociju

Veliko prijateljstvo vlada odnosom Novaka Đokovića i Aleksandera Zvereva, a upravo oni će biti rivali u polufinalnom meču Australijan opena, nakon što je srpski teniser savladao Alkaraza u prethodnom kolu.

Jedan od najboljih nemačkih tenisera je više puta pričao o Novakovoj veličini, uzdižući ga i često ga ističući kao najboljeg svih vremena.

Tako je nedavno u jednom snimku na društvenim mrežama rangirao najbolje tenisere, pa je Novaka stavio na prvo mesto liste, dok su odmah iza njega bili, redom, Nadal i Federer.

Nakon što je prošao u polufinale Australijan opena dao je zanimljivu izjavu o tome kako će meč četvrtfinala između Karlitosa i Novaka biti dosadan.

- Da, prilično dosadan meč. Nema razloga zašto da ostajete ovde, gledali ste mene i Pola već (smeh). Dva najbolja igrača koja su dodirnula reket, Novak je najbolji svih vremena, Karlos će biti tu. To je sudar generacija, igrali su finale Olimpijskih igara. Želim da uživate svi u ovom meču, biće spektakl!

Imao je ranije i proročanske izjave, koje su se ispostavila kao tačne i dve godine kasnije uprkos godinama najboljeg tenisera svih vremena.

- Đoković je u potpunosti dominirao u svetu tenisa u poslednjih 10-12 godina. Postoji razlog zašto je na vrhu konstantno. To je nešto što se pokazuje sa ovim rekordom, igrač sa najviše nedelja kao broj jedan bilo muškarac, bilo žena. On će nadmašiti Štefi. Kao Nemcu, sviđalo mi se to što ona drži rekord, ali čestitam Novaku. Verujem da će oboriti još rekorda. Ne znam da li ih ima još puno, a oni koji preostanu, možda ih oborim i ja - izjavio je Zverev na turniru u Dohi 21. februara 2023. godine.

A logično je da ima te izjave kada ga smatra najboljim u sportu, te ga je ubacio u priču sa Majklom Džordanom.

- Biram Novaka, on je najbolji ikada u našem sport - bez imalo ustručavanja je rekao Zverev.

Kada ga je ceo svet napadao Zverev nije dozvolio da se priključi tim napadima, čak je tokom skandala u Australiji pričao o tome.

- To je Grend slem koji je on osvojio devet puta. Bilo bi lepo za tenis da je i on ovde. Ali pravila su pravila, neću reći lošu reč o Novaku nikada u životu, ali ne znam dovoljno detalja da bih mogao da ga zaštitim – rekao je Zverev.

Setimo se i momenta kada ga je nakon poraza u međusobnom duelu, nakon meča, zagrlio i poljubio u glavu kao pravog prijatelja.

Zverev i Novak će igrati polufinalni meč 24. januara, a tačan termin meča biće poznat u narednim danima. Drugi par polufinalista još uvek nije poznat, čeka se ishod četvrtfinalnih mečeva Šelton - Sonego i Siner - De Minor.



Autor: Jovana Nerić