Ovako je Nikola Jokić 'kupio' svoje saigrače: Detalj sa zagrevanja koji pokazuje koliko Srbina vole u Denveru

Bajkoviti niz Denver Nagetsa traje, prethodne noći upisali su sedmu pobedu u poslednjih osam mečeva, a svu snagu Nikole Jokića i saigrača osetila je Filadelfija Seventisiksers u "Bol Areni" - 144:109.

Kao po običaju nije bilo Džoela Embida u gradu u Koloradu, mada je ovog puta imao opravdanje sa pokrićem usled povrede. Njegovi saigrači nisu uspeli da se izbore sa Džokerom, koji je vezao i četvrti tripl-dabl za tri četvrtine.

Sa 27 poena, 13 skokova i 10 asistencija je vodio ekipi do sjajnog slavlja, tokom meča se zabavljao i pevao pesmu američkog repera, a na kraju imao i šou sa Šekilom O'Nilom.

To ipak nije bilo sve, pošto je kamera tokom zagrevanja usnimila čak tri igrača sa istim, njegovim patikama, što je mnogima bilo simpatično.

Pored njega iste su nosili i Deandre Džordan, kao i Kristijan Braun, pa je Jokić izgleda i svojim modelom obuće uspeo da kupi saigrače, a ne samo asistencijama, koje im redovno isporučuje. U pitanju je Joker 1 "Triple Red".

I love that they are matching their shoes 🥹🫶🏽😂🤣 pic.twitter.com/xiy4Hq0Ah5