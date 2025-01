'TO JE BIO MEČ ZA FINALE' Siner priznao da je gledao okršaj Novaka i Alkaraza, ali na OVO pitanje o Đokoviću ipak iskusno IZBEGAO odgovor (VIDEO)

Izuzetno zanimljiv razgovor vodili su Janik Siner i Džim Kurijer nakon plasmana Italijana u polufinale Australijan opena.

Podsetimo, prvi reket sveta demonstrirao je silu u četvrtfinalu Otvorenog prvenstva Australije. Sa 3:0 u setovima savladao je miljenika domaće publike Aleksa De Minora i izborio plasman među četiri najbolja.

Odmah nakon meča usledio je intervju sa Kurijerom na terenu.

Nakon analize okršaja sa De Minorom, Siner se osvrnuo na teniski spektakl koji su priredili Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

Uživao je gledajući taj meč.

"Gledao sam do kraja, znao sam da mogu spavam dugo i to je bilo fantasitčno. Takav meč u četvrtfinalu, to je bio meč za finale. Ta vrsta rivaliteta Karlosa i Novaka... Bio je neverovatan meč, poeni, razmene udaraca. To je bilo potrebno ovakvoj publici", rekao je Siner.

Na pitanje kakav ishod očekuje u polufinalnom okršaju između Novaka i Zvereva, Janik je vešto izbegao odgovor.

