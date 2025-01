'NE POŠTUJEM JE KAO PROTIVNICU! UPRAVO SAM JOJ TO REKLA!' Opšti haos na Australijan openu zbog Ige Švjontek! Prvo doping skandal, a sada ovo...

Iga Švjontek još jednom je dokazala da je jedna od najboljih teniserki planete i sa ubedljivih 6:1, 6:2 savladala je Emu Navaro, te se plasirala u polufinale Australijan opena gde će igrati protiv Medison Kiz. Ipak, Iga je ponovo našla način da dođe u centar pažnje javnosti zbog poteza koji nemaju veze sa njenom igrom.

Na meču protiv Eme Navaro, pri rezultatu 2:2 u drugom setu, loptica je dva puta pala u polje Ige Švjontek, ali to sudija ovog meča nije video, pa je Poljakinja uspela da stigne do poena. Prećutala je Švjontek ovo iako je bilo očigledno da je svesna situacije, a Ema Navaro se uzalud bunila i poen je pripao Poljakinji.

Mnogi su potez Ige Švjontek nazvali nekorektnim, jer smatraju da je Poljakinja trebalo da prizna da je videla da je loptica dva puta udarila od podlogu, a sličnog mišljenja je i Ema Navaro koja je posle meča rekla sledeće:

Yet again another example, Iga Swiatek is a cheat.



She should have owned up, it was a clear double bounce pic.twitter.com/Oo9SGfyrul