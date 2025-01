ZVEREV OČITAO LEKCIJU SRAMNIM NAVIJAČIMA! Zviždali Đokoviću posle predaje, Nemac im se obratio moćnim rečima o Novaku

Novak Đoković je predao meč Aleksanderu Zverevu nakon dramatičnog prvog seta.

Kada je Nemac osvojio poslednji poen u taj-brejku Novak mu je prišao i poručio da ne može da nastavi sjajnu borbu.

Bio je to potpuni šok za sve, pai i za samog Nemca koji je u razgovoru sa Džimom Kurijerom nekoliko minuta kasnije kritikovao navijače koji su Đokovića ispratili zvižducima sa terena.

- Nemojte da zviždite igraču kada ode sa terena povređen. Znam da ste platili karte i da ste želeli pet setova, ali morate da shvatite, Novak je neko ko je ovom sportu dao ceo svoj život. Osvojio je ovaj turnir sa povredama, pocepanim mišićima... Morate da poštujete i pokažete ljubav prema Novaku.

The ultimate respect, from one competitor to another.@alexzverev 🤝 @djokernole#AO2025 pic.twitter.com/smH1WI5Fge