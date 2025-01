Meloun nikada većim rečima o Jokiću posle istorije: Niko nikada ovo nije uradio, i on nastavlja... (VIDEO)

Istorijski meč odigrao je Nikola Jokić prethodne noći u pobedi Denver Nagetsa protiv Sakramento Kingsa 132:123 i o ovom performansu će se pričati danima!

Sa 35 poena, 22 skoka i 17 asistencija, postao je prvi ikada posle 57 godina sa takvim brojkama (doduše niko nikada nije imao toliki broj dodavanja uz druge dve kategorije). Legendarni Vilt Čemberlen više nije usamljen.

Trener Nagetsa Majkl Meloun je u izjavi posle meča istakao koliko je Džoker veliki igrač, a to se moglo čuti iz svake njegove reči.

- Istorijski! Ako to niko nikada nije uradio do ovog momenta, rekao bih istorijski. I on nastavlja da dolazi do ovakvih statističkih učinaka... Imao je i tripl-dabl u prve tri četvrtine. Njegov doprinos utakmicama... Ovi brojevi se pretvaraju u pobede, to nije samo prazna statistika i nisu prazni brojevi. Imao je dve bve blokade, ima skoro dve ukradene lopte po meču.

Michael Malone on Nikola Jokic’s night: “Historical.”



“You think about his 10 years here, you think about the 3 MVPs, you think about the championship, the Finals MVP, and this is the best season he’s ever had.” pic.twitter.com/Dd2jhQynPs