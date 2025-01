ŠMEKERSKI POTEZ AMERIKANACA! Moćna poruka podrške za Noleta! Jednim gestom zapušili usta svim Đokovićevim mrziteljima!

Da nam je neko rekao da će doći dan kada će Amerikanci biti veća gospoda od nekoga prema Novaku Đokoviću, ne bismo mu verovali, ali...

Ophođenje australijske publike, novinara i javnosti prema čoveku koji im je domaći turnir osvojio 10 puta ravno je mržnji, a to su još jednom dokazali pošto su mu zviždali zbog predaje meča polufinala posle izgubljenog prvog seta usled ozbiljne povrede.

Licemerima je Novak prvo bio folirant, a onda su se bunili što su platili kartu da gledaju meč, a najbolji u istoriji nije mogao da nastavi jer je bol bio preveliki.

Ipak, podrška za Novaka stiže sa svih strana, a jedna poruka je posebno iznenađujuća.

Naime, čelnici US opena su na zvaničnom X nalogu poslali podršku Noletu!

- Uvek legenda! Vidimo se uskoro na terenu Novače - piše u objavi!

Always a legend.



See you back on the court soon, Novak! pic.twitter.com/P90cvNy7h0