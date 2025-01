Prvi snimak Sinera posle povlačenja Novaka Đokovića: Italijan ne skida osmeh sa lica (VIDEO)

Prvi finalista Australijan opena 2025. je drugi teniser sveta Aleksandar Zverev, koji je nakon osvojenog taj-brejka u prvom setu, bez dalje borbe prošao u borb u za trofej. Razlog je predaja Novaka Đokovića useld povrede.

Videlo se da najbolji ikada nije mogao da se kreće na terenu posle teškog i dugotrajnog seta, pa je odmah po njegovom kraju prišao mreži i čestitao Nemcu.

Dobio je Nole i sramne zvižduke, a posle je na konferenciji za medije bio utučen i objasnio da je sve uradio kako bi sanirao nogu, ali je mišić pocepan i bol je bio prejak.

Zverev će u finalu igrati protiv boljeg iz meča Janik Siner - Ben Šelton i nema sumnje da svi Italijana već jednom nogom sada vide u finalu, pa čak i njegove ruke oko drugog uzastopnog pehara na AO.

Well… that’s one way for Jannik Sinner to turn up at his #AusOpen semi-final 😅🏎️ pic.twitter.com/dgQkvx6eHb