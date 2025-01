NOVAKOVA IZJAVA NALJUTILA ITALIJANE: Reagovao predsednik, a Janik Siner smiruje strasti

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Australijan opena.

Đoković je zbog povrede predao polufinale Saši Zverevu po završetku prvog seta.

No, za italijanske medije to nije bilo toliko bitno koliko jedna izjava Đokovića na konferenciji za medije. Đoković je tada otkrio da će u finalu navijati za Zvereva protiv Janika Sinera.

"Želim Saši sve najbolje, zaslužuje svoj prvi slem i ja ću navijati za njega u finalu".

Ova rečenica je izazvala buru u Italiji. Tim povodom se oglasio i predsednik Teniskog saveza Italije Anđelo Binagi, koji nije birao reči u odgovoru Đokoviću.

"Rekao bih da je to bio pad u velikom stilu za Đokovića. Ovako zatvaranje karijere nije mnogo poučno. On to čini u nadi da će pobediti neko od dvojice finalista, to između ostalog nije u redu i prema Janiku koji je momak za primer".

Za razliku od tamošnje javnosti, strasti smiruje niko drugi do Janik Siner.

"On i Zverev su prijatelji i dugo se poznaju. Nema zlobe prema meni, sve je u redu. Znam da je Zverev imao druge šanse da osvoji grend slem turnir, u nedelju sve može da se desi. Samo razmišljam o tome da dam sve od sebe".



Autor: Jovana Nerić