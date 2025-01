OVO JE SVE ZANIMALO! Oglasio se doktor i otkrio detalje Đokovićeve povrede: Prokomentarisao je fotografiju koju je Novak objavio

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković objavio je medicinsku dokumentaciju o povredi zbog koje je predao polufinale Australijan opena protiv Saše Zvereva. Na društvenim mrežama je uz poruku da želi da objasni svim "ekspertima" šta se desilo okačio fotografiju na kojoj se jasno vidi njegova povreda, a ubrzo su počela i tumačenja.

Navijači srpskog tenisera čekaju informacije o dužini pauze koju će Novak Đoković morati da napravi, a upravo je to zanimalo i medije u Francuskoj. Tamošnji "Ekip", jedan od najuticajnijih sportskih listova u Evropi, pitao je doktora teniske reprezentacije Vensana Gijara da pojasni šta se to tačno vidi na snimku koji je Đoković objavio.

Doktor Francuske teniske federacije Vensan Gijar objašnjava da na snimku vidi „mišićnu leziju u nivou aduktorskog dela“, dodajući da je teško videti koji je mišić tačno zahvaćen kada nemate ceo MRI. "Bez uvida u ceo snimak teško je biti precizniji. U zavisnosti od toga koji mišić je uključen, vreme odmora može da varira od tri do šest nedelja i zaista zavisi od tretmana koji će biti upotrebljen za oporavak", kaže doktor.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB