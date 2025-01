Siner se oglasio nakon osvajanja Australijan opena, pomenuo i Đokovića

Još jednom je Italijan Janik Siner pokazao da je trenutno najbolji igrač na svetu i veoma je lako slavio u finalu Australijan opena protiv Aleksandra Zvereva, čime je došao do svoje treće Grend slem titule.

Siner je slavio protiv Zvereva sa 3:0, i to ne dopustivši niti jednu priliku Nemcu da napravi nešto u ovom meču.

Zbog toga je Zverev i rekao da ga Siner podseća mnogo na Novaka Đokovića.

- Pa, to je neverovatan kompliment od Saše. Mislim da su svi različiti na svoj način. Očigledno imam nekih sličnosti sa Novakom u stilu. I dalje verujem da Novak na svom najvećem nivou je veoma težak protivnik i teško ga je pobediti. Što se tiče stila, pokušavam da se ugledam na njega, pokušavam da shvatim šta on radi i da podnesem pritisak kao i on u bitnim momentima. I dalje verujem da smo različiti igrači, svako a svoj način, uz sve sličnosti. Sličnosti su nam da udaramo čisto lopticu sa osnovne linije, da se dobro krećemo, razumevanje igre protivnika... Da, želim da napredujem kao igrač, osećam da mogu to i radićemo još na tome.

Autor: Snežana Milovanov