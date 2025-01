Da li moguće? Ivanišević postaje trener ĐOKOVIĆEVOM NAJVEĆEM RIVALU?!

Bombastična vest je stigla ovog ponedeljka iz Italije, a radi se o Janilku Sineru i Goranu Ivaniševiću.

Italijan, koji je odbranio titulu na Australijan openu će, po svemu sudeći, uskoro potražiti novog trenera, pošto će saradnja sa Darenom Kejhilom trajati do kraja sezone. Postojala su nagađanja da bi drugi trener Simone Vanjoci mogao da ostane sam na toj funkciji, međutim, on sam je nakon finala u Melburnu i pobede protiv Aleksandera Zvereva najavio da je malo verovatno da će se to i dogoditi.

- Mislim da moja žena ne bi bila srećna da budem odsutan 50 nedelja godišnje. Nismo još razgovarali o tome, ali hoćemo kada dođe vreme za to - rekao je Vanjoci.

To znači da će se neko nov priključiti timu, a ugledni list "Gazeta delo Sport" donosi informaciju da je Ivanišević, nekadašnji trener Novaka Đokovića, kandidat za ulazak u Sinerov tim.

- Goran Ivanišević je slobodan na tržištu nakon raskida saradnje sa Elenom Ribakinom. Hrvat koji je bio šampion Vimbldona bi mogao pomoći Sineru, pogotovo unapređenjem servisa, kao što je to godinama radio sa Novakom Đokovićem. Ivanišević je sa Srbinom napravio sjajan posao čineći servis svog klijenta moćnim oružjem - navodi "Gazeta".

U istom tekstu autor ističe da Sinera i Ivaniševića zastupa ista agencija, ali i da je hrvatski stručnjak u timu kod Đokovića imao saradnju sa Markom Panikijem i Ulisesom Badiom, koji su sada u trenerskom timu Sinera.

Kao glavna konkurencija Ivaniševiću je predstavljen Andre Agasi.

Autor: Snežana Milovanov