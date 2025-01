OVO ĆE GA KOŠTATI GUBITKA BODOVA! Janik Siner prelomio i doneo TEŠKU odluku

Najbolji teniser sveta Janik Siner je nakon Australijan opena, koji je osvojio, doneo odluku da otkaže jedan turnir.

Siner neće nastupiti u Roterdamu, gde je trebalo da brani titulu osvojenu prošle sezone.

Ovaj ATP turnir iz serije 500 je na zvaničnom sajtu objavio Sinerovo saopštenje.

"Nakon konsultacija sa svojim timom, morali smo da donesemo tešku odluku i da se povučemo sa turnira. Mom telu je potreban odmor posle Australije. Imam sjajna sećanja na osvajanje titule pred neverovatnom publikom u Roterdamu prošle godine. Nadam se da ću se uskoro vratiti, želim Rihardu i celom timu sjajan događaj", poručio je Siner.

Jannik Sinner is unfortunately unable to defend his title. Read the full statement here: https://t.co/4cC5t26lcC Get well soon Jannik!#Sinner #ABNAMROOpen