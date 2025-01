ISPLIVAO ŠOK SNIMAK! Nikola Jokić pokazao dva srednja prsta - Srbin reagovao na poslednje događaje u timu (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa Nikolom Jokićem u glavnoj ulozi.

Jokić je snimljen kako pokazuje dva srednja prsta nekome.

U početku su svi bili zbunjeni i pitali se šta se dešava, a potom je isplivala istina.

Centar Denvera je reagovao na poslednja dešavanja u timu. Tačnije, na želju saigrača Rasela Vestbruka da tokom zagrevanja pokaže ko je precizniji u šutu.

Why is this not viral?

Jokic and Westbrook are best friends already 😂😂

Russell visiting Serbia soon? pic.twitter.com/QBA8WlXbj7