Optužio Novaka da laže! Nadal isprozivao Đokovića zbog povrede

Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, pričao je o zvižducima koje je Novak Đoković dobio nakon što je predao meč polufinala Australijan opena Aleksandru Zverevu zbog povrede, pa zaključio da je to jer najbolji teniser ikada laže.

Novak Đoković morao je da preda meč u polufinalu Australijan opena zbog povrede mišića posle prvog seta. Saša Zverev je prošao u finale, a potom je izgubio od Janika Sinera. Opet su Novaka nakon predaje otpužili da nije povređen, dobio je zvižduke sa tribina, a on je nakon toga objavio snimak skenera te povrede, a doktor je rekao da mu nije jasno kako je igrao od bolova.

Toni Nadal je posle Australijan opena zaključio da je za zvužduke kriv šesti teniser sveta i optužio ga je da laže.

- Razume da je javnost pokazala razočaranje i gnev zbog toga što je lišena očekivanog spektakla pošto je kupila karte za to. Drugi, a možda i značajniji razlog je to što je tokom godina sve veća sumnja oko Novaka, njegovog izraza lica, histerije, dovodi se u pitanje autentičnost njegovih povreda. Kada se igrač u ovakvom meču suoči sa fizičkim problemima, obično se odlaže odluka o povlačenju do poslednjeg trenutka. Poziva fizioterapeuta, muči se nekoliko gemova i tek onda shvati neizbežno - poručio je Toni Nadal u kolumni za "El Pais".



Na kraju je ipak poručio da nije zaslužio zvižduke.

- Verujem da jedan veliki šampion kakav Srbin jeste, čovek koji je ispisao toliko stranica istorije tenisa, ne treba da bude ispraćen sa bilo kog terena, a kamoli sa Rod Lejver arene gde drži rekord po broju titula. Smatram da zaslužuje poštovanje u tako teškom momentu, bez ikakve sumnje. Ne bi napustio taj teren tek tako, posebno ne mesto gde je imao toliko mnogo uspeha - istakao je Nadal.

Autor: Snežana Milovanov