HOROR NAKON AUSTRALIJAN OPENA: Ubijen poznati kik-bokser! Pronađen mrtav na parkingu, bio najtraženija osoba podzemlja

Dva dana nakon što je u tom gradu završen Australijan open, Abdulrahim je ubijen.

Prema navodima australijskih medija Abdulrahim je bio najtraženija osoba iz podzemlja u Melburnu, a ubijen je nakon što je duži vremenski period izbegavao napade neprijatelja.

Napadači su na njega pucali, a u trenutku ubistva prisutna je bila njegova devojka.

Melbourne's most wanted underworld figure, Sam 'The Punisher' Abdulrahim has been executed. Chief Crime Reporter @cassiezervos has the latest from Preston, and former homicide detective Charlie Bezzina joins @mikeamor7. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/NX8WjZ1onG