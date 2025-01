Revolucija u svetu fudbala: Uvode se NOVA PRAVILA, a tiču se sudija

Izgleda da je došlo vreme za novu promenu fudbalskih pravila.

Naime, Međunarodni odbor fudbalskih saveza (engl. International Football Association Board), poznat po svom akronimu IFAB, je međunarodno telo koje određuje fudbalska pravila i doneo je jedno novo.

I to vezano za video-asistenta suđenja, odnosno VAR.

IFAB je prihvatio da ubuduće sudije mogu da putem mikrofona saopšte odluke koje donesu pomoću VAR-a svima na stadionu i gledaocima pred malim ekranima.

To je već godinama standard u ragbiju i američkom fudbalu a sada će polako to postati i u klasičnom, "našem" fudbalu.

Evo kako je o tome javnost obavestio "Večernji list":

"Novost u Bundesligi: sudije će svoje odluke nakon upotrebe VAR-a morati publici da objasne preko razglasa na stadionu.

U početnoj fazi to će se primenjivati samo na određenim utakmicama 1. i 2. nemačke fudbalske lige. Novo pravilo primenjivaće se od utakmica idućeg (20.) kola koje se igraju od 31. januara do 2. feburara: Bajern - Kil, Leverkuzen - Hofenhajm, Frankfurt - Volfzburg i Sent Pauli protiv Augsburga u Bundesligi, ali i na drugoligaškoj utakmici Dizseldorfa i Ulma. Na tih pet mečeva arbitri će, nakon što budu koristili VAR-tehnologiju, morati da obrazlože svoje odluke publici na stadionu.

Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB) kao najviše regulativno telo u ovom sportu, još 2016. je odobrio eksperimentalnu upotrebu pomoćnog sistema suđenja korištenjem video-tehnologije (VAR). U Holandiji je do tada već neko vreme to bilo testirano. Na jednoj utakmici tamošnjeg Kupa u jesen 2016. prvi put je promenjena sudska odluka nakon pregledanog snimka, podseća 'Dojče vele'.

Bundesliga je uvela tu tehnologiju u sezoni 2017/2018. U tom trenutku VAR je bio u upotrebi već u 15 država, među kojima su bili Francuska, Italija, Brazil, Australija, Sjedinjene Američke Države, Saudijska Arabija i Katar. Godine 2018. IFAB je i zvanično uneo VAR u Pravilnik fudbalske igre, ali je prepustio Savezima odluku hoće li i kada uvesti tu tehnologiju, s obzirom na to da je njeno korištenje povezano sa znatnim troškovima.

VAR bi, prema pravilniku, trebalo uključiti samo "kod jasne i očigledne pogrešne odluke ili važnih događaja na terenu koji su se prevideli". I to samo u četiri slučaja:

da li je bio gol ili ne,

da li je bio slobodan udarac ili ne,

da li je opravdan crveni karton ili

kada sudija pokaže žuti ili crveni karton pogrešnom igraču.

Ipak, to nije tako jednostavno i jasno kao što se na prvi pogled čini. Postoji prostor za interpretacije. Kada nešto što se dogodilo na terenu pre postizanja gola ima dovoljnu težinu da bi se podvrglo VAR-proceduri? Radi li se o potpuno očiglednoj pogrešnoj odluci sudije ili se o njoj ipak može diskutovati?

Za gledaoce na tribinama i pred malim ekranima ponekad su nejasne ili nelogične odluke nakon sudijskog pregledavanja video-materijala. To nezadovoljstvo se odražava i na atmosferi koja vlada na stadionu ili prenosi na društvene mreže. Zato je IFAB odlučio 2023. da testira sudijsko obrazloženje odluke preko razglasa na stadionu. U američkom fudbalu, ragbiju i hokeju na ledu to je odavno tako.

FIFA je na Svetskom prvenstvu za žene, održanom u Australiji i na Novom Zelandu 2023., primenila novo pravilo i govorila o uglavnom pozitivnim iskustvima. IFAB je od marta 2024. dao zeleno svetlo za sudijska objašnjenja preko razglasa na stadionu na međunarodnim turnirima ili ligama. Direktor Udruženje prve i druge nemačke lige (DFL), Anzgar Švenken, rekao je da će nova praksa "dodatno povećati transparentnost sudijskih odluka i doprineti većem razumevanju navijača za njih".

Arbitar će se obratiti ljudima na stadionu ako je promenio svoju odluku na osnovu intervencije video-asistenta. Ali i kada VAR preporuči arbitru da pogleda snimak. Nakon toga će javno saopštiti svoju odluku. Tehnički će sudijske slušalice s mikrofonom biti opremljene dugmetom koji arbitru omogućava da se uključi na stadionski razglas i u ton televizijskog prenosa. DFL ukazuje na to da nije planirano da se na semaforu na stadionu prikaže scena o kojoj je odlučivao sudija.

Jošen Dris je bivši fudbalski sudija koji je u Nemačkom fudbalskom savezu nadležan za VAR. On kaže:

"Neće se baš svatko dobro osećati kada ga čuju na celom stadionu i kada mora da se pozicionira. Zato smo morali da uložimo nešto truda da bismo ih uverili."

Dodao je da su arbitri više puta okupljani na treninzima, a poslednji put je to bilo u zimskoj pauzi u Portugalu.

Inače, ova faza uvođenja novog pravila u elitni fudbal će trajati do kraja sezone prve i druge Bundeslige, odnosno Cvajte. Ukupno će pravilo biti primenjeno na 67 utakmica. Na kraju će upravni organi u ligama odlučiti na osnovu iskustva hoće li ta praksa biti uvedena na svim stadionima u idućoj sezoni. Ta mera neće moći zaustaviti ili ućutkati kritike na račun odluka u koje je uključen VAR. Moguće je da će gledatelji biti iznervirani jer će prekid za objašnjenja produžiti pauze utakmice. Osim toga, neka pravila, kao ona o namernom i nenamernom igranju rukom, teško su razumljiva. Prostor za slobodnu sudijsku procenu je i dalje veliki, i sa tehnološkom pomoći kao što je VAR i bez nje", piše pomenuti list.

