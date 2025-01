'Ljudi, ako niste bili ovde...' Đoković se uživo javio iz Arene i poslao moćnu poruku sa večitog derbija

Najbolji srpski teniser Novak Đoković uživo je posmatrao večiti derbi u okviru 24. kola Evrolige u beogradskoj Areni, te se na poluvremenu utakmice uživo javio sa tribina!

Poslao je Novak moćnu poruku za zvanične kanale Evrolige kada je u pitanju atmosfera, poručio da je Beograd grad košarke i pozvao sve da dođu i "osete" ovaj meč.

- Momci, fanovi košarke, fanovi Evrolige, ovde smo u Areni na večitom derbiju između Zvezde i Partizana. Ovo je trenurno najbolje mesto u Evropi, verovatno i u svetu. Ovo je hram košarke, zemlja košarke, grad košarke. Neverovatna partija i neverovatna atmosfera. Uživao u svemu i za sve koji nisu iskusili derbi, ovo mora da bude na vašoj listi. Dođite, posetite Beograd i uživajte u košarci - poručio je Đoković.

Inače, Đokovićč je u Arenu stigao u društvu supruge Jelene, brata Đorđa i sina Stefana, a Zvezda je na poluvremenu vodila rezultatom 42:37.

👀 @DjokerNole in Belgrade for the 🇷🇸 derby tonight! pic.twitter.com/sAdtboxL6v