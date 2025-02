ĐOKOVIĆ I DANAS ŽUDI SA NEČIM ŠTO IMAJU FEDERER I NADAL?! Šokantne optužbe legendarnog tenisera

Bivši britanski teniser Tim Henman, koji je tokom Australijan Opena bio reporter za "Eurosport", izbegavao je oštrije komentare i stavove, čak i tokom intervjua sa Novakom Đokovićem.

Međutim, nakon što je takmičenje završeno, Henman je odlučio da iznese svoje mišljenje i otkrio svoja viđenja.

U razgovoru za britanski "Ekspres", Henman je rekao da je oduvek mislio da Đoković gaji određenu vrstu ljubomore prema Rodžeru Federeru i Rafael Nadalu, naročito kada je u pitanju njihov odnos sa navijačima.

Henman smatra da je upravo ovaj faktor mogao biti uzrok besa koji je Đoković pokazao tokom određenih situacija na Australijan openu.

- Mislim da, ako malo dublje zagrebete, po mom mišljenju, Novak Đoković je oduvek žudeo za tom naklonošću koja je bila uvek ukazana Federeru i Nadalu - rekao je Henman i dodao:

- I neki ljudi, pretpostavljam, ne vole to, ne sviđa im se način na koji se ponaša. Ali cela ta stvar nije baš moj fah. Pogledate li šta je postigao, pogledate li skoro svaku statistiku, on je najbolji u svima njima. On je fenomenalan.

Đoković je od početka svoje karijere bio suočen sa negativnim stavovima određenih navijača koji su želeli da gledaju samo Federera i Nadala, dok je Đoković, po mišljenju mnogih, samo želeo da se takmiči sa njima. Zbog toga je često bio nepravedno loše dočekivan i kritikovan, iako je svojim rezultatima nadmašio sve druge.

- Navijači su totalno pogrešili. Nisam na društvenim mrežama, ali ono što čujem da se dešava s njim navijačima - to je haos, zar ne? Bilo je trenutaka kada je verovatno i sam privukao takve reakcije. Ali apsolutno ne zaslužuje da bude izviždan nakon što je morao da se povuče.

Đoković je bio pod velikim kritikama i od strane teniskih legendi nakon što je predao meč Aleksanderu Zverevu u polufinalu, a kasnije je podelio snimak povrede koja ga je sprečila da nastupi. Novak je odlučio da odgovori na kritike, posebno od strane onih koji imaju veliki uticaj u svetu tenisa.

- Da nije bilo reakcija nekih legendi našeg sporta, možda ne bih reagovao. Ali kada te optužuju za nešto i dovode u pitanje tvoj integritet, posebno kada to dolazi od ljudi koji imaju ogroman auditorijum, onda osećam potrebu da se obratim - poručio je Đoković.

Novak Đoković će ponovo biti na terenu a turniru u Dohi koji počinje 17. februara.

Autor: Iva Besarabić