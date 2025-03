ZAVRŠNICA SEZONE: CRNO-BELI U BORBI ZA VAŽNE BODOVE (VIDEO)

Još dve nedelje ostalo je do kraja futsal sezone 2024/25, a crno-beli će u tom periodu odigrati dva ključna susreta – protiv ekipe KMF Solunac u Barajevu i protiv ekipe KMF Palež na Banjici, u poslednjem, 14. kolu.

Izabranici Despota Viškovića ni na trenutak ne spuštaju ritam na treninzima, svesni grba koji nose i značaja predstojećih utakmica. O atmosferi u timu i očekivanjima pred finiš prvenstva za klupski sajt govorili su:

“Sigurno je da je ekipa napredovala dolaskom igrača koji su već imali iskustva u Prvoj ligi. Radilo se prvenstveno na sistemima igre i prekidima, što je dalo rezultate u svim utakmicama, jer smo postigli mnogo golova baš iz tih prekida. Mislim da je ceo tim došao do izražaja, jer je akcenat bio na kolektivnoj igri. U svakoj utakmici se neko drugi izdvajao –jednu utakmicu Ćirka, drugu Andrej... U utorak nas očekuje najvažnija utakmica ove sezone. Sve se svodi na taj jedan meč, tako da bih voleo da prvo preskočimo tu prepreku, a onda ćemo sledeće subote, na Banjici podignuti pehar”, kroz osmeh ističe kapiten Senad Aslani.

“Ekipa je napravila ogroman napredak u odnosu na početak sezone. Doprinos tome dali su novi igrači koji su došli na polusezoni, zbog čega možemo reći da smo sada potpuno drugačiji tim u odnosu na početak. Najviše me iznenadio Nemanja Subotić, koji je došao sa velikog fudbala i vrlo brzo se adaptirao na futsal. U utorak, 01. aprila nas očekuje najvažnija utakmica sezone, gde moramo pokazati svoje pravo lice. Ako odradimo posao kako treba, u subotu nas čeka karnevalska atmosfera. Pozivam sve Grobare da dođu, napune halu i da uživamo zajedno u osvojenom prvom trofeju našeg kluba”, naglašava golman crno – belih Stevan Ljubić.

“Smataram da je ekipa napravila ogroman napredak. Svakim treningom postajemo sve bolji i bolji. Verujem da ćemo pravo lice pokazati na utakmici koja sledi, a to je u utorak. Ta pobeda nam donosi titulu! Pozivam sve navijače da dođu sledeće subote, napune halu na Banjici, prirede spektakl i zajedno proslavimo ulazak u Drugu ligu” izjavio je Mateja Ćirka.

“Od početka mislim da je ekipa napredovala u gotovo svakom segmentu na kojem smo radili. Počevši od odbrane, što se vidi kroz samo tri primljena gola, pa do napada, gde smo ubedljivo najefikasniji tim u drugom delu polusezone. Ne bih izdvojio ništa posebno, jer smatram da smo kao tim postigli značajan napredak. Smatram da je upravo to naš najveći kvalitet – svaki put je neko drugi došao do izražaja, bilo sa golovima, odbranama ili asistencijama. Najvažniji korak u istoriji Futsal kluba Partizan biće osvajanje titule, sledeće subote, jer je klub sa svim svojim resursima daleko iznad Treće lige – ostao je samo još taj rezultat. Svi se nadamo da će to doći. Nadamo se da će sledeće subote biti proslava titule, te da će prisustvovati svi ljubitelji futsala i navijači Partizana.”, ponosno naglašava Uroš Krasnić.

Utakmica 13. kola Treće lige Beograd, koja je na programu u utorak, 01. aprila 2025. godine, protiv ekipe KMF Solunac, igra se u Barajevu bez prisustva publike.