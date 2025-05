Zvezda posle drame slavila u Železniku i srušila FMP 44. put u nizu: Panteri promašili trojku za pobedu

Košarkaši Crvene zvezde savladali su FMP u poslednjem 30. kolu ABA lige u Železniku sa 94:93. Bio je ovo 44. vezani trijumf crveno-belih protiv Pantera, koji su morali ozbiljno da se namuče da bi došli do pobede.

Sve je bilo otvoreno do finiša, a na četiri minuta do kraja meč je bio izjednačen. Nakon toga je Zvezda uspela da veže seriju od šest poena i došla je do +6. FMP je preko Stivensa za tri poena uspeo da ostane u igri, kasnije i posle teškog koša Džošue Skota, koji je pogodio prvo jako težak šut, a potom i podjednako težak prodor.

Zvezda je imala 30 sekundi i napad, nakon čega je Filip Petrušev fauliran, ali je sa bacanja bio polovičan, pa je FMP dobio priliku da u poslednjih 18 sekundi reši meč i ima poslednji napad.

Stivens je šutnuo uz zvuk sirene, ali je promašio!

Ovaj meč nije imao rezultatski značaj, jer je Zvezda unapred već bila na četvrtom mestu, a FMP nije mogao do plej-ofa.

Na kraju, Zvezda je regularni deo završila sa skorom 23:7, a FMP je završio na skoru 14 pobeda i 16 poraza, koliko ima i Zadar.

Najefikasniji kod zvezde bio je Nikola Kalinić, koji je postigao 19 poena, uz indeks 30: Filip Petrušev je ubacio 16 poena, a po 13 Ajzea Kenan i Miloš Teodosić.

Kod FMP-a se istakao Džošua Stivens sa 29 poena, ali je na kraju bio tragičar jer je promašio šut za pobedu uz zvuk sirene, a odličan je bio i Džejkob Skot sa 23 poena.

Autor: Jovana Nerić