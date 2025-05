'Ne mora ni da gleda' Jokić oduševio sve neverovatnim dodavanjem u meču odluke

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera dočekali su ekipu Denver Nagetsa od 21.30, u okviru poslednjeg, sedmog meča polufinalne serije plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Ovaj duel je "biti ili ne biti" za Nikolu Jokića i ekipu, a upravo je srpski reprezentativac ponovo oduševio potezom na terenu.

Već nakon samo dva minuta igre u prvoj deonici, u jednoj kontri, Jokić je demonstrirao kakav je majstor košarke.

The casual nature of this pass from Nikola Jokic.



No body on MPJ = OREB chance. No wonder OKC called time.