POKORILA ZAGREB: Angelina Topić osvojila zlato

Mlada srpska atletičarka Angelina Topić je još jednom napravila odličan rezultat. Ona je na turniru Memorijal "Boris Hanžeković" u Zagrebu osvojila prvo mesto.

Angelina Topić je imala i veliku konkurenciju, ali je uspela da dođe do pobede. Preskočila je 194 centimetra i to tek iz trećeg puta, dok je njena najveća rivalka na turniru bila Lamara Distin iz Jamajke, koja je do te lestvice preskakala sve iz prvog puta.

Pokušala je Angelina Topić da preskoči i 197 centimetara, ali je oborila lestvicu sva tri puta.

Na trećem mestu je ostala Idea Pjeroni iz Italije, koja je srušila 192 centimetra sva tri puta. Zatim, na četvrtom mestu je Asija Tavernici sa 187 centimetra, koliko je preskočila i Solen Žikel iz Francuske, koja je ostala na petom mestu.

Nemica Bjanka Štiling je preskočila 184 centimetra i završila je kao šesta, dok je sa istom visinom na sedmom mestu ostala Lia Apostolovski. Jedina domaća takmičarka iz Hrvatske je bila Jana Koščak koja je preskočila samo 180 centimetara.

