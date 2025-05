100. TITULA U KARIJERI! Novak ispisao istoriju - Đoković pokorio Ženevu

Najveći, najbolji, neprikosnoveni! Novak Đoković osvojio je 100. titulu u karijeri pobedom posle velike drame i tajbrejka trećeg seta u finalu Ženeve protiv Huberta Hurkača i tako je ispisao nove stranice teniske istorije. Jednostavno, nema mu ravnog - 2:1 (5:7, 7:6, 7:6)!

Kao što se to uostalom i očekivalo, Hubert Hurkač je na ovom meču bio apsolutno dominantan na svom servisu i Novak Đoković imao je dosta problema da dođe čak i do brejk lopte. I kada bi srpski as imao kakvu-takvu šansu, usledile bi "rakete" iz ruku Poljaka, kojim bi sprečavao bilo kakvu šansu za Noleta.

Prvi set bio je prava rovovska borba. Brejk lopti nije bilo sve do petog gema kada je Novak stekao pravo na dve vezane, ali čak i kada je imao inicijativu, Đoković nije uspevao da prelomi Poljaka, koji se odbranio uz četiri uzastopna osvojena poena.

Usledio je niz ekspresnih gemova, gde teniseri nisu uspevali da dođu do više od jednog poena na servis rivala, sve do 5:5. Nakon toga, prvo je Novak ponovo uspeo da "zapreti" Poljaku, koji se odbranio, a onda je odgovorio na najgori mogući način.

Stigao je do brejk lopte Hurkač na servis Đokovića, to je samim tim ujedno bila i set lopta, koju je nažalost Poljak iskoristio i poveo sa 1:0 u setovima.

Drugi set nam je doneo daleko duže gemove nego prvi i videli smo duže poene, ali je Hubert Hurkač zadržao svoj nivo na prvom servisu. Mogao je Nole možda u prvom gemu da dođe do brejka, jer je imao jednu brejk loptu, ali to nije iskoristio.

Usledio je niz dramatičnih gemova, gde je i Novak imao svoje šanse, ali je pretio i Poljak, posebno kod rezultata 4:3 za njega. Mogao je potencijalno da dođe i do brejka Hurkač u tom gemu, jer se klackao na "đusu".

Izdržao je Novak sve nalete, dva puta je servirao za opstanak u meču i na kraju je drugi set uveo u tajbrejk. A tamo je odigrao najbolji tenis na celom meču, pročitao sve servise Huberta Hurkača i odlučujući gem dobio sa "laganih" 7:2. Činilo se da će to biti prekretnica...

Ali, otišao je Hurkač u kupatilo, telo se malo ohladilo i Poljak je odmah servirao veliki šok. Napravio je brejk već u prvom gemu trećeg seta pri jedinoj brejk lopti, a onda je osvojio tri uzastopna gema na svoj servis sa nulom. Zaista je sve delovalo neverovatno...

Međutim, Novak se vratio! Napravio je brejk na polovini trećeg seta, izjednačio na 4:4, a meč je potom ponovo ušao u tajbrejk. On je odlučivao da li će Đoković osvojiti 100. titulu u karijeri.

