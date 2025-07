POGLEDAJTE SNIMAK TUČE ISPRED SEVERNE TRIBINE: Haos uoči meča Crvene zvezde i Linkolna (VIDEO)

Neposredno pred početak utakmice na stadionu "Rajko Mitić" između Crvene zvezde i Linkolna (21.00) u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, došlo je do sukoba dela navijača i policije ispred severne tribine Marakane, saznaje "Kurir".

Došlo je do jurnjave navijača i policije ispred severa. U jednom momentu su navijači koji su već ušli na stadion pokušali da izađu. Situacija je trenutno stabilizovana, distanca između policije i navijača postoji, ali je i dalje napeto. U jednom trenutku začule su se petarde i topovski udari.

Podsetimo, Zvezda je u prvom meču u Gribraltaru slavili minimalnim rezultatom 1:0.

29.07.2025, FK Crvena Zvezda🇷🇸 - Lincoln Red Imps FC🇬🇮, Delije fight with 1312 before match



