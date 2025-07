ZVEZDA, PARTIZAN ILI VOJVODINA? Tadić konačno progovorio – evo šta je rekao!

Proslavljeni srpski fudbaler Dušan Tadić izjavio je da bi Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina trebalo da uče decu da vole igrače iz tih klubova i da se ugledaju na njih.

Fudbalska Srbija se već nedeljama ne smiruje pošto je najavljeno da bi Dušan Tadić mogao da pređe u Crvenu zvezdu, što bi možda bila i veća "bomba" nego dolazak Marka Arnautovića na "Marakanu".

U vezi sa time su se do sada oglasili samo članovi kluba sa "Marakane", kao i otac popularnog Duće, koji je nedavno u izjavi za Informer rekao da će njegov sin ipak poći put Evrope.

Međutim, kako je objavljeno da Zvezdan Terzić ne želi da odustane od angažovanja Tadića, saga se nastavlja, a Dušan je za to vreme u jednom podkastu pričao o individualnom radu sa mladim talentima, odnosno kako to radi jedan trener u Ajaksu.

- On radi individualno sa decom finte. I on uzme klince, zato oni "motaju" kao ludi. Kaže mi dođi da vidiš klince kako gledaju, meni je to bilo interesantno, gledam oni lete. Kaže dođi da vidiš, ubacili smo "Tadićev okret". To onda kada sam ja to uradio tamo. A ja sam to uradio zbog Zidana. On ne kaže da je to Zidanov okret, nego Tadićev okret, jer deci to ulazi u glavu - rekao je Tadić, pa dodao:

- Tako i taj klub, ne znam da li Zvezda, Partizan ili Vojvodina, treba da kaže, ovo je potez našeg igrača i da ih tako edukuješ i on će tog igrača iz prvog tima da gleda kao heroja i idola i želeće da uradi tu fintu zbog njega. Kao što sam ja radio zbog Zidana. To je bitna edukacija od strane klubova.

Autor: Dalibor Stankov