POKRENUT ZAHTEV ZA POČETAK SUĐENJA! Slavni fudbaler optužen za silovanje, preti mu višegodišnja robija!

Fudbaler Pari Sen Žermena, Ašraf Hakimi, nalazi se pod ozbiljnim optužbama za silovanje.

Zbog toga mu preti dugogodišnja zatvorska kazna. Francusko tužilaštvo zvanično je podnelo zahtev za suđenje Hakimiju zbog optužbe koja je povezana sa incidentom iz 2023. godine.

Istraga koja traje više od dve godine, prema navodima, sada ulazi u ključnu fazu. Istražni sudija će uskoro doneti konačnu odluku o tome da li će se otvoriti suđenje.

Slučaj se odnosi na događaj koji se desio 25. februara 2023. godine u domu, tada 24-godišnjeg, marokanskog fudbalera u predgrađu Pariza.



Tog dana, Rejčel-Flore Pardo, tada 24-godišnjakinja, prijavila je Hakimija za silovanje nakon što ju je pozvao da dođe kod njega.

U istrazi je navela da je do kontakta došlo preko Instagrama u januaru 2023. godine, a da su se potom sreli u njegovom domu. Prema njenim rečima, Hakimi ju je fizički napao, ljubeći je i dodirujući protiv njene volje, nakon čega je došlo do seksualnog odnosa.

Pardo tvrdi da je uspela da se oslobodi i pobegne, a zatim je poslala poruku prijateljici od koje je tražila pomoć. Prijavu je podnela dan kasnije, a zvanična istraga je otvorena 3. marta 2023. godine, kada je Hakimi prvi put negirao optužbe.



Reakcija advokatkinje

"Ašraf Hakimi i ja ostajemo mirni, kao što smo to činili na početku postupka. Ako se ovi zahtevi prihvate, koristićemo sve pravne resurse koji su nam na raspolaganju", izjavila je Fani Kolin, advokatkinja Hakimija.

