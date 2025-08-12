Meridianbet i Košarkaška liga Srbije – partnerstvo za jačanje košarke u Srbiji

Kompanija Meridianbet, lider u industriji igara na sreću i jedan od najvećih investitora u domaći sport, postala je zvanični partner Košarkaške lige Srbije. Ugovor o saradnji potpisan je danas u Beogradu i predstavlja važan korak u jačanju podrške razvoju košarke u Srbiji.

Partnerstvom sa KLS-om, Meridianbet potvrđuje svoju dugoročnu strategiju ulaganja u sport, domaće lige i sportske talente.

Saradnja podrazumeva zajedničke projekte, promociju takmičenja, podršku klubovima i brojne aktivnosti koje će doprineti popularizaciji košarke širom zemlje.

Direktorka kompanije Meridianbet, Marija Teodosić, ovom prilikom istakla je značaj saradnje:

„Ova saradnja predstavlja korak napred u našoj podršci sportu i razvoju košarke kao jednog od najvažnijih i najuspešnijih sportova u Srbiji. Meridianbet je kompanija koja već godinama ulaže u sport, zajednicu i mlade talente, tako da je ova saradnja za nas prirodan nastavak te misije. Verujemo da ćemo na određeni način doprineti daljoj afirmaciji lige, klubova i igrača, kao i unapređenju kvaliteta takmičenja. Naš cilj je da zajedno stvaramo nove vrednosti za sve ljubitelje košarke, i da kroz zajedničke projekte dodatno popularizujemo domaće takmičenje. Radujemo se izazovima koji su pred nama i sigurni smo da je ovo početak jedne uspešne i dugoročne saradnje”, istakla je Teodosić.

Sa druge strane, i direktor Košarkaške lige Srbije, gospodin Aleksandar Grujin, izrazio je zadovoljstvo što će u narednim sezonama imati podršku snažnog i društveno odgovornog partnera.

“Partnerstvo sa kompanijom Meridianbet, dolazi u pravom trenutku – kada radimo na podizanju nivoa takmičenja, organizacije i promocije naše lige. Saradnja će obuhvatiti i zajedničke projekte kao što su promocija takmičenja, aktivnosti koje će doprineti popularizaciji košarke širom zemlje, ali ono što je najvažnije i pomoć klubovima, kako bismo kroz razvoj košarkaških centara i dugoročnu stabilizaciju klubova, imali realne i čvrste temelje za podizanje KLS na još veći i ozbiljniji nivo, što je i naš primarni cilj“, rekao je Grujin i dodao:

„Zadovoljstvo nam je da je kompanija Meridianbet, koja ima odličnu dugoročnu strategiju ulaganja u sport, prepoznala upravo KLS kao svog partnera i verujem da će nam zajednički rad doneti konkretne rezultate na terenu, ali i van njega, a sve u cilju razvoja košarkaškog sporta i domaće lige u narednom periodu“, zaključio je Grujin.

Košarka u Srbiji uživa status jednog od najvoljenijih i najtrofejnijih sportova, sa bogatom tradicijom, vrhunskim rezultatima i ogromnom bazom navijača širom zemlje. Upravo zbog toga unapređenje domaćeg takmičenja ima višestruki značaj – ne samo za sportske profesionalce, već i za celu zajednicu. Jačanjem Košarkaške lige Srbije stvaraju se temelji za razvoj novih generacija igrača, jaču konkurenciju među klubovima i povratak publike na tribine. Partnerstvo sa kompanijom Meridianbet dodatno će osnažiti ove procese i doprineti tome da košarka zauzme još istaknutije mesto na sportskoj mapi regiona.

Meridianbet i KLS su najavili i dodatne aktivnosti koje će uslediti već tokom predstojeće sezone – od promocija za publiku, podrške mladim igračima, pa do unapređenja sadržaja na digitalnim kanalima.



Autor: Dalibor Stankov