EVROLIGA SE OGLASILA ZBOG MURINENA I OBRADOVIĆA! Mika hoće na teren, a Žoc ga strelja pogledom i zaustavlja: Isplivao hit snimak, uz urnebesnu poruku (VIDEO)

Košarkaši Partizana savladali su Baskoniju u gostima (91:79) u meču petog kola Evrolige i na taj način su crno-beli stigli do trijumfa u Vitoriji posle 24 godine posta.

Meč je obeležila sjajna igra Partizana na startu, povratak Baskonije u trećoj četvrtini, ali i brutalan finiš crno-belih koji su na krilima Vašingtona uspeli da slave.

Ispod radara prošlo je to da je Mika Murinen konačno upisao prvi evroligaški poen! Mladi Finac pogodio je jedno slobodno bacanje u drugoj četvrtini i na taj način razbio maler u Evroligi, a veoma je zanimljivo bilo prilikom njegovog ulaska na teren.

Bonga je izvodio bacanja, a Murinen je čekao da pogodi drugo kako bi ušao u igru. Ipak, Finac je bio nestrpljiv, krenuo je na teren već posle prvog Bonginog penala, što je dovelo do ludila Željka Obradovića koji je reagovao na sebi svojstven način i zaustavio je Murinena koji je zadržao hladnokrvni izraz na licu. Kasnije je Mika ušao u igru, a Evroliga je objavila ovaj hit snimak uz urnebesan komentar.

- Prvi dan škole: Da li je tvoj profesor opušten?

Urnebesni snimak i još urnebesniji komentar naišao je na fenomenalne reakcije publike, a jasno je da ćemo tek uživati u komunikaciji Murinena i Obradovića.

